Una ‘nueva’ Alcazaba

Diego Cruz Más artículos de este autor Por lunes 11 de julio de 2022 , 00:11h Aquellos almerienses que lleven tiempo sin visitar el Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería es posible que cuando vuelvan les cueste reconocerlo. Y es que, por fin, el monumento más importante de la provincia y una de las mayores fortalezas árabes europeas ha dejado de estar olvidado y desaprovechado para ser un marco de referencia cultural, turístico y paisajístico gracias a la apuesta por el patrimonio y la historia de nuestra ciudad del Gobierno de Juanma Moreno. Esto no es la opinión del concejal de Cultura de Almería, ni siquiera del Ayuntamiento, es un hecho demostrable. Nunca se había invertido tanto en la protección y conservación de nuestra Alcazaba. Hemos pasado de una inversión por parte de los gobiernos autonómicos socialistas de 54.800 euros a más de 11,5 millones que ya está invirtiendo el Gobierno del cambio en su puesta en valor. Con Juanma Moreno y la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, se han hecho obras en el frente norte de la Muralla, se ha actuado sobre el Muro de la Vela y en septiembre se empezarán los trabajos en la Torre del Homenaje, el punto más alto de la Alcazaba, así como la restauración de las murallas del Cerro de San Cristóbal y la Al-Mudayna. De ahí que los que llevéis mucho tiempo sin pasear por los rincones de la joya de la corona que es nuestra Alcazaba os sorprenda lo mucho que ha cambiado a mejor. Estamos viendo que cuando las distintas administraciones trabajan unidas, Almería avanza. Y es que si ha cambiado la Alcazaba, cómo ha mejorado el entorno. Desde el Ayuntamiento de Almería estamos trabajando en la transformación de este espacio privilegiado con dos actuaciones muy ambiciosas como son los Jardines Mediterráneos de La Hoya y la actuación integral sobre el Cerro de San Cristóbal, lo que va a convertir esta zona en motivo de orgullo para los almerienses y de interés para todo el que venga a Almería. Este gran avance para Almería, que, insisto, no habría sido posible sin la ayuda y la disposición de la Junta y el empeño personal de la consejera Patricia del Pozo, va a convertir esta zona en un conjunto de privilegio patrimonial para todos los almerienses, para todos los andaluces y para todos los españoles. Lo que siempre debería haber sido. Si no han ido todavía, les invito a conocer la 'nueva' Alcazaba. Diego Cruz Rockero y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería