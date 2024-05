Una semana después

miércoles 15 de mayo de 2024 , 04:00h

Hay que ponerse al día. Tras una semana sin estar en directo con ustedes y con la historia política y social diaria, se sienta uno delante de las teclas algo apesadumbrado por los acontecimientos. He perdido a un amigo, un querido amigo del que no me pude despedir. Lo siento Vicente. Esa tarde en que me llegada la noticia de tu muerte andaba por el viejo mundo de emperadores romanos, villanos en su gran mayoría, pero que nos legaron una historia digna de conocer. Me cuesta decirte que descanses en paz, Vicente. No era tu momento de dejar a los amigos y menos así. Se nos ha ido un hombre que tenía a Almería en su corazón, pero más importante aún, la tenía en su cabeza. ¿Quién me va a contar los problemas de urbanismo en los que caen los políticos que nos han tocado en suerte? Un paisaje se nos ha ido. Pasearemos por tus calles Almería, pero la imagen de Vicente Fernández-Capel no la volveremos a ver, solo podremos recordar todo lo que hemos compartido en el tiempo a lo largo de una hermosa amistad.

Adiós, Vicente. Adiós, amigo.

Vivir a miles de kilómetros de distancia el resultado de las elecciones en Cataluña no le quitaron emoción, claro que la misma desapareció en los primeros minutos de la noche. En esencia nada ha cambiado. Gana Pedro Sánchez, aumenta votos Feijoo, se mantiene Abascal, el del mocho de Juntos se acerca a la presidencia que añora, y Aragonés, Rufián y Junqueras pagan el abrazo al que se han unido en estos años al Psoe. No es el primer partido que sufre una situación similar. No les voy a decir que me siente afligido por el revés a los de Esquerra catalana, a veces la política y algunos políticos, caso de Rufián y Junqueras, se merecen lo que les ocurre. Que vayan aprendiendo. Bajarle esa cierta chulería con la que ha tratado Rufián desde el parlamento a los que nos sentimos españoles me parece de perlas. ¡Que les den!

Hay quien asegura que el secesionismo ha recibido una importante derrota el domingo. Yo no estoy tan seguro. Ha ganado el Psoe, cierto. También lo hizo Ciudadanos y no paso nada. Es posible que Illa, el de las mascarillas, sea presidente, no lo veo tan cerca, pero no olviden que el Psoe ya tuvo un presidente de la generalidad, y andaluz para más señas, y solo sirvió para más nacionalismo, más secesionismo y más puteo a los que no pasaban por el aro de los racistas catalanes. Si no nos olvidamos la historia ocurrida hace bien poco, ¿qué se puede esperar de un gobierno de Illa al que le tienen que votar los de Rufián y los comunes? Más nacionalismo, más secesionismo, más puteo a los que no se arrodillen ante estos supremacistas. Y encima pagando el resto de los españoles el ágape de la fiesta catalana.

La historia nos ha enseñado que el Psoe en Cataluña es tan nacionalista como Juntos y Esquerra, por lo que pedir a Sánchez desde el resto del país que siente el constitucionalismo en aquellas tierras es solo un sueño del que algunos no quieren despertar.

No vayan a pensar algunos que han ganado con la historia del solar del antiguo correos. María, la alcaldesa, no nos habría hecho ni caso, si no aparecen los divinos con sus normas. Otro día.

Se quedan en estos siete días vividos lejos de casa muchas noticias sin comentar, a las que habrá que ir acercándose en próximos días.

Pd. Creía, tras el viaje a la ciudad eterna, la visita al líder Francisco, y el compartir viaje con gente tan altruista y entregada a los demás como Guillermo, Mercedes, Alfonso, Silvia, Martín, Ángel que volvería con el ánimo dispuesto a perdonar incluso a los políticos, pues va a ser que no.