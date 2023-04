Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Una Semana Santa muy grande Diego Cruz Más artículos de este autor Por lunes 10 de abril de 2023 , 08:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La procesión del Resucitado en el centro de la ciudad y de El Huertecico en Cabo de Gata pusieron ayer el punto y final de una Semana Santa en Almería, declarada de Interés Turístico Nacional, que, a falta de una valoración más profunda, con cifras en la mano, puede calificarse de espectacular, tanto por su desarrollo como por la movilización y presencia de personas en la calle. Qué alegría ver las calles y barrios de la ciudad a rebosar de gente deseosa de ver procesionar las distintas hermandades con la devoción y respeto que merece la celebración de la Semana Santa, pero qué alegría también ver el movimiento de personas disfrutando del tiempo de ocio que supone igualmente la Semana de Pasión porque ello contribuye a dinamizar la economía local y a generar empleo. He tenido la suerte y la responsabilidad como concejal de Cultura, área encargada de coordinar todo el operativo, de vivir intensamente estos días y puedo asegurar con conocimiento de causa que nuestra Semana Santa es cada vez más grande. Aún permanece en mi retina la solemnidad y majestuosidad de los pasos procesionales en una abarrotada Plaza de la Catedral que nos ha dejado imágenes impresionantes. Coincido con la alcaldesa, María del Mar Vázquez, cuando afirma que no hay movimiento social, deportivo o cultural capaz de movilizar a más almerienses, no sólo en esta semana, sino a lo largo de todo el año, y que sea capaz de generar una dinámica tan positiva para nuestra capital que el que gira en torno a la Semana Santa. Por eso debemos seguir apoyándola e impulsándola al máximo de nuestras posibilidades. Y es lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento, de la mano de la Agrupación de Hermandades y Cofradías y del Obispado, con la colaboración de los hosteleros y comerciantes, porque tenemos un objetivo común: que nuestra Semana Santa siga creciendo y atrayendo cada vez más fieles que quieran vivirla desde la religiosidad de su fe, pero también a quienes, atraídos por unas procesiones que puedes sentir, oler, escuchar e incluso tocar en cada rincón de su recorrido, llegan a nuestra ciudad a descansar y disfrutar de todo lo que puede ofrecer Almería, que es mucho y muy bueno. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Diego Cruz Rockero y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería 29 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)