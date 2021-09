Sucesos Una veintena de incidencias por la lluvia en la provincia de Almería martes 21 de septiembre de 2021 , 13:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La mayoría de los avisos se han localizado en los municipios de Los Gallardos y Níjar El Teléfono Único de Emergencias ha gestionado, desde las 8.00 horas de hoy, una veintena de incidencias en Almería debido a las fuertes precipitaciones que ha registrado la provincia en las últimas horas, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.



La mayoría de los avisos se ha concentrado en las localidades de Los Gallardos y Níjar, y se han debido, sobre todo, a anegaciones en viviendas y carreteras con balsas de agua en la calzada. En menor medida, se han gestionado también incidentes por lluvia en Mojácar y Carboneras.



En Los Gallardos, un hombre ha tenido que ser atendido en el centro de salud tras resbalar en su casa de la calle Nueva debido al agua que estaba entrando en la vivienda. En Níjar, una mujer que había sufrido una posible fractura de tobillo en el camping de San José, ha sido auxiliada por Guardia Civil, que la ha ayudado a atravesar una calzada anegada hasta la ambulancia que la esperaba para llevarla al centro de salud.



Protección Civil de Níjar ha indicado que una decena de vehículos han sido arrastrados por una riada en el Playazo de Rodalquilar y en la Rambla de la Isleta. En ninguno de los casos había personas dentro de los vehículos y no se han registrado heridos.



Como consecuencia de las precipitaciones, varias carreteras de la provincia se han visto afectadas; la A-7 presentaba problemas para circular entre los kilómetros 525 y 529, al igual que la N-340A en el punto kilométrico 520, ambas en término municipal de Los Gallardos. También se han producido cortes a la circulación en la AL-3106 y la A-4200, en Níjar, por piedras y barro en la calzada. Todos estos incidentes en las carreteras han quedado solventados.



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el aviso amarillo por lluvias en Almería hasta las 12.00 horas de hoy martes. La provincia almeriense solo mantiene vigente en estos momentos el aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 21.00 horas.

