Sucesos Unidades "fantasma" de la Guardia Civil en Almería jueves 03 de febrero de 2022 , 12:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La AUGC califica así a los Equipos ROCA (Robos del Campo), los GIR (Grupos de Intervención Rápida), los EBIO (Equipos Básicos de Inspecciones Oculares), el OCON (para luchar contra el narcotráfico en Campo de Gibraltar y zona del sur) o los GOAD de Tráfico (Grupos Operativos de Alcohol y Drogas), los PEGASO (grupos dedicados al control de drones), pero además, se crean más unidades fantasma (y las que quedan): los equipos VIOGEN (para la “lucha” contra la Violencia de Género) y los ARROBA (@), encargados de investigar el ciberdelito. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) Almería ha denunciado públicamente "la merma de efectivos que provoca la creación de 'unidades fantasma' dentro de la Guardia Civil, problema que se lleva arrastrando durante años". Las unidades fantasmas, explica la asociación, son aquellas formadas por un determinado número variable de guardias civiles, "pseudo especialidades", ocupadas sin necesidad de curso y que no forman ningún catálogo de puestos de trabajo como unidad propiamente dicha, donde sus vacantes no salen publicadas en el Boletín Oficial de la Guardia Civil y no puede solicitarlas cualquier guardia civil. Están compuestas por guardias civiles que, aun perteneciendo a otra unidad en las cuales sí están destinados por catálogo, prestan servicio en este abanico de unidades fantasmas, siempre con el beneplácito y criterio subjetivo del mando, que escoge a quienes ellos consideran “idóneos”, sin más posibilidad para el resto de agentes, según indica la AUGC. Antes de la llegada de la actual Directora General, María Gámez, hace ya dos años, existían ya unidades fantasma como son: los Equipos ROCA (Robos del Campo), los GIR (Grupos de Intervención Rápida), los EBIO (Equipos Básicos de Inspecciones Oculares), el OCON (para luchar contra el narcotráfico en Campo de Gibraltar y zona del sur) o los GOAD de Tráfico (Grupos Operativos de Alcohol y Drogas). Con María Gámez al frente de la Guardia Civil se consolidan los PEGASO (grupos dedicados al control de drones), pero además, se crean más unidades fantasma (y las que quedan): los equipos VIOGEN (para la “lucha” contra la Violencia de Género) y los ARROBA (@), encargados de investigar el ciberdelito. La asociación asegura que el ciudadano debe conocer que los/as guardias civiles que forman estas unidades se detraen de otras, fundamentalmente de Seguridad Ciudadana, mermando las ya de por sí exiguas plantillas que existen. Detallan que "hay Puestos de Seguridad Ciudadana los cuales tiene ya poco personal, pero además de no estar al 100% su catálogo -como puede ser el caso de Almería que faltan 300 guardias civiles, sumado al deficiente modelo policial- tiene varios agentes prestando servicio en unidades fantasma y otras, por lo cual, están bajo mínimos de personal. Totalmente inviable dar un servicio eficaz de seguridad en estas circunstancias". Desde AUGC "no criticamos el trabajo de los agentes, sino el hecho de que llevamos años arrastrando un alto déficit de guardias civiles en Almería, a tal deficit sumar la burla y escarnio público que nos hace el Subdelegado del Gobierno Manuel de la Fuente, que manifiesta en los medios que “Pensamos que los guardias civiles se piden por Amazon” déficit que no para de incrementarse al crear y mantener unidades fantasmas surtiéndose de lo que ha venido a ser la nave nodriza de ellas: Seguridad Ciudadana, los Puestos territoriales de los que salen las patrullas que recorren las calles las 24 horas atendiendo requerimientos urgentes de personas que lo necesitan". Añaden que "Algunas de estas unidades fantasmas –por no decir todas- se crean sin personal suficiente con la simpleza de que publicitando la creación de las mismas, la sociedad crea que la Guardia Civil potencia la vigilancia de los delitos asociadas a ellas. Nada más lejos de la realidad. No dan abasto y es nada más que puro humo". Desde AUGC "apostamos por la creación de esas Unidades con su correspondiente catálogo de Puestos de trabajo, las cuales vemos necesarias, pero que no se nutran de guardias civiles de Seguridad Ciudadana, mermando sus capacidades y que haya una actualización al alza de los Puesto territoriales, ya que la escasez de agentes hace que haya veces en que una patrulla puede tardar en llegar allí donde se necesite hasta 1 hora". En su nota apunta que "La señora Gámez sigue perpetuando este torticero método de creación y mantenimiento de Unidades fantasmas, desabastece de guardias civiles los Puestos de Seguridad Ciudadana, las recubre de un aurea de oscurantismo, coarta la posibilidad de pedir comisiones de servicio al resto de compañeros al recibir informe negativo del mando por escasez de agentes disponibles y deja al margen a potenciales agentes muy cualificados para solicitar una plaza en una de esas Unidades si se crearan con un catálogo de Puestos de trabajo, para seguir la dinámica de sólo poder acceder a ellas los que el mando considere merecedor de tan distinguido honor, de lo contrario, nada que hacer para promocionar profesionalmente. Esto destroza la motivación de los agentes". También tienen palabras para el Subdelegado del Gobierno, Manuel de La Fuente, a quien le dicen que "todo sigue igual desde su llegada. AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la que cuenta con mayor número de afiliados. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).

