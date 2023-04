Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Unidos por el Corredor Mediterráneo Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por lunes 10 de abril de 2023 , 10:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pasado domingo, el estadio de la UD Almería se convirtió en un escenario de reivindicación del Corredor Mediterráneo, una infraestructura vital para el desarrollo económico y social de Andalucía y el Arco Mediterráneo. Antes del partido contra el Valencia FC, los jugadores de ambos equipos lucieron camisetas con el lema "Queremos Corredor" y la fachada del estadio mostró el mensaje claro y bien grande, de que queremos esta infraestructura ya, sin más retrasos ni cuentos. Esta iniciativa se suma a otras que han tenido lugar en los últimos años para exigir al Gobierno central que cumpla con los plazos previstos para la construcción del Corredor Mediterráneo, que conectará por ferrocarril las principales ciudades costeras desde Algeciras hasta la frontera francesa, con estación clave en Almería. Entre ellas, destacan las marchas ciudadanas, la concentración de empresarios y sindicatos en Madrid en noviembre y la campaña de sensibilización impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), actos celebrados en Almería, la vigilancia de las obras impulsada por la Cámara de Comercio, o los carteles puestos en el centro de la capital del Estado con mensajes irónicos bien llamativos. El objetivo de todas estas acciones es mantener la presión sobre los políticos para que se cumpla el compromiso de tener AVE en Almería en 2026, una fecha que muchos consideran casi imposible de alcanzar dada la lentitud de las obras y los problemas administrativos y técnicos que han surgido. Según los últimos datos disponibles, el Corredor Mediterráneo solo está ejecutado al 48% y presenta un retraso medio de cuatro años respecto al calendario inicial. Los defensores del Corredor Mediterráneo argumentan que esta infraestructura es clave para mejorar la competitividad de las empresas, el turismo, el transporte de mercancías y pasajeros, la cohesión territorial y la lucha contra el cambio climático. Además, estiman que su puesta en marcha generaría más de 200.000 empleos directos e indirectos y un aumento del PIB de más de 16.000 millones de euros al año. Por todo ello, queremos apoyar las campañas con las que se reivindica el Corredor Mediterráneo y animar a la ciudadanía -no solo a los empresarios, porque esto es cosa de todos- a seguir movilizándose para conseguir que esta obra estratégica sea una realidad cuanto antes. No podemos permitir que se siga marginando a una zona con tanto potencial como es el Arco Mediterráneo, que representa el 50% de las exportaciones españolas y el 46% del PIB estatal. Queremos Corredor ya. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 868 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)