Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Echar un cable Juan Antonio Lorenzo Más artículos de este autor Por lunes 10 de abril de 2023 , 10:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Moreno Bonilla lleva camino de cinco años al frente del Gobierno andaluz aunque, por momentos, quiera hacerse pasar por un recién llegado. Durante este tiempo, los almerienses han tenido que soportar los anuncios que ha realizado su Ejecutivo para un sinfín de obras y proyectos que se han concretado en la nada más absoluta. Como los experimentados trileros, el PP ha estado moviendo el vaso con la bolita de un lado al otro de la mesa sin que las inversiones hayan pasado de la pasarela del marketing y el postureo a la de los hechos. Esta semana, el presidente andaluz ha puesto la primera piedra del nuevo edificio de consultas externas del hospital de Torrecárdenas, cuyas obras fueron adjudicadas en el verano de 2019 y anuladas por la propia Junta seis meses después. Cerca de cinco años ha estado Moreno Bonilla moviendo el vaso con la bolita de este centro sanitario hasta que los fondos europeos conseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, con la oposición del PP, se han hecho cargo de la financiación de esta obra, como también ha ocurrido con el PET-TAC para enfermos oncológicos que se instalará en Torrecárdenas o con el hospital que se construye en Roquetas de Mar. La Junta no va a poner ni un solo euro en ninguno de los casos. Tampoco ha puesto dinero el Gobierno andaluz en el Cable Inglés, aunque haga como que sí lo ha hecho. En este caso, el Gobierno de España ha invertido en su rehabilitación más de tres millones de euros, procedentes del 1,5% Cultural y del Organismo Público Puertos del Estado, que tiene atribuida la ejecución de la política portuaria del Gobierno. Conviene precisar todo esto antes de contestar a la siguiente pregunta retórica: ¿Qué pintaba el presidente de la Junta de Andalucía, que no ha puesto tampoco ni un solo euro en estas obras, en la inauguración de la apertura del cargadero de mineral? En efecto, nada. Sin embargo, llama poderosamente la atención que en otros temas relevantes el presidente de la Junta desaparezca, tal y como ha ocurrido, por ejemplo, con la falta de profesionales que sufre el sistema sanitario público en Andalucía. Para que se hagan una idea, a tan solo unos metros de donde Moreno Bonilla se hacía la foto de la primera piedra de las consultas externas de Torrecárdenas, el servicio de Urología continuaba, -como ocurre desde hace meses-, sin citas disponibles, ni tan siquiera para conocer los resultados de una prueba. Tendremos que concluir, a la vista de todo esto, que no parece que Moreno Bonilla esté muy por la labor de echarle un cable a Almería, sino más bien de todo lo contrario. Eso sí, siempre lo van a ver el primero en una foto en la que él invita, pero que termina pagando otro. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Juan Antonio Lorenzo Secreterio General del PSOE de Almería Alcalde de Serón y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación 54 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)