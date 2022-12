Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Unos 500 deportistas participan en la VIII edición de la Ultramaratón Costa de Almería lunes 05 de diciembre de 2022 , 18:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió a la llegada de los participantes en El Toyo-Retamar y repartió premios a los ganadores Los amantes del running han participado este fin de semana en una de las pruebas más duras y seguidas de la capital. Se trata de la Ultramaratón Costa de Almería, donde un total de 500 atletas participaron ayer, día 4, en esta competición que tiene tres distancias, 32 kms., 43 kms. y 75 kms y se recorren parajes desde Aguamarga, Rodalquilar, Isleta, La Fabriquilla, Cabo de Gata y culmina en El Toyo. La prueba de la VIII Ultramaratón Costa de Almería está organizada por la Diputación de Almería, con la coordinación del club A Qué Atacamos y colaboración del Patronato Municipal de Deportes. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió a la cita en el CDM El Toyo-Retamar junto a Emilio Martínez, gerente del CD A qué atacamos y coordinador de la prueba. Segura alentó a los deportistas en su llegada a la meta y repartió los premios a los ganadores en las distintas categorías, además, recibió un trofeo por la colaboración del PMD. En la modalidad Trail, en categoría masculina, Álvaro Martínez, quedó en el primer puesto. Seguido del segundo, Juan Ramón González y, tercero, David Cañadas. En femenino, Ana Belén Martínez fue la ganadora y, en segundo puesto quedó Virginia Salvador y tercera, Diana Hernández. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

