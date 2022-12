Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Grupo Cajamar premia a dos empleados por sus acciones de voluntariado lunes 05 de diciembre de 2022 , 18:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una parte de la acción social del Grupo Cajamar tiene nombre y apellidos, los de sus empleados y empleadas, que dedican su tiempo y sus capacidades a iniciativas sociales y ambientales al objeto de mejorar la vida de las personas y contribuir en las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Es por ello que, coincidiendo con el Día Internacional de los Voluntarios se ha reconocido a dos miembros del Programa de Voluntariado ‘Provoca’, creado a iniciativa de los propios empleados: el canario Carlos Javier Sánchez Felipe y la almeriense Tania Venteo Plaza. Con el importe del premio recibido, Carlos Javier llevará a cabo en el próximo año un viaje solidario a campamentos de refugiados saharauis, mientras que Tania ha optado por realizar una donación a la Asociación Solidarios Canarios para el proyecto “Centro de Nutrición Infantil en Gambia”. Más de 615 personas del Grupo Cajamar participan cada año en acciones de voluntariado en su tiempo libre y contribuyen de este modo a hacer realidad un mundo mejor. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

