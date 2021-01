Economía Ampliar Usuarios del SERCLA de Almería valoran con un 9 sobre 10 su primer año de mediación laboral telemática viernes 22 de enero de 2021 , 17:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En 2020 el Sistema ha tramitado 38 expedientes de conflictos laborales de los que el 34% se han resuelto con avenencia







La adaptación a la situación de pandemia co la implantación de la mediación telemática que ha realizado el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) en Almería durante el pasado año ha sido valorado con un 9 sobre 10 por sus usuarios. Así lo ha destacado el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Emilio Ortiz López, quien ha resaltado el esfuerzo realizado por el SERCLA para “garantizar el mantenimiento de este importante servicio, que contribuye a la mejora de las relaciones laborales, con seguridad jurídica y técnica”.



Emilio Ortiz ha recordado que tras decretarse el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), del cual depende el SERCLA, puso en marcha una nueva modalidad pionera de mediación laboral en España, aplicando el sistema de mediación ODR (Online Dispute Resolution), que permitió retomar la actividad de forma telemática con todas las garantías y en un tiempo record.



El servicio completó en el mes de agosto su transformación digital y en octubre ya estaba implantado al 100%, realizándose todos los actos de conciliación de manera telemática, ante la buena aceptación y excelentes resultados que se estaban consiguiendo con esta forma de trabajar que permite superar las restricciones de movilidad. Previamente, fue necesario preparar los equipos informáticos, acondicionar la sede del SERCLA y formar a los mediadores y profesionales de las relaciones laborales en el uso de estos nuevos sistemas.



El SERCLA registro en Almería durante el año pasado un total de 60 solicitudes de mediación que afectaban a 3.173 empresas y 84.899 personas trabajadoras; la mayor parte de los conflictos pertenece al ámbito de empresas privadas (57 expedientes) y de carácter local (43 expedientes). De las 60 solicitudes, 55 corresponden a 168 empresas con 30.517 trabajadores afectados y 5 son de sector, con 3.005 empresas y 54.282 empleados y empleadas. Asimismo, 48 expedientes eran previos a la vía judicial y los 12 restantes previos a huelga.



De estos 60 expedientes se tramitaron de manera efectiva 38, otros 11 continúan tramitándose y 11 no se han tramitado de manera efectiva. Un total de 22 expedientes se han tratado con el nuevo sistema telemático en 2020, el 36,7% del total, y 13 de los conflictos tratados acabaron con avenencia (el 34,2%), uno de ellos previo a huelga, lo que permitió la recuperación de 1.088 horas de trabajo en una empresa con 34 personas trabajadoras.



Los principales motivos que provocaron las disensiones estaban relacionados con la aplicación o interpretación de los convenios o normas, con la jornada de trabajo, el salario, negociaciones propias de convenios o modificación de las condiciones de trabajo.



En cuanto a los conflictos individuales, la sede almeriense del SERCLA registró durante 2020 un total de 185 solicitudes que afectaban a 198 personas trabajadoras, de las cuales 157 se han tramitado de manera efectiva y 13 continúan en tramitación. De las tramitadas, 69 (el 37,3%) se han tratado mediante la modalidad online y han finalizado con avenencia 31 casos, el 19,7%. Las principales causas que los motivaron fueron el régimen disciplinario, la modificación sustancial de las condiciones laborales, la clasificación profesional o la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.



El SERCLA dirime las mediaciones y arbitrajes en conflictos laborales en Andalucía. Creado en 1996 por un acuerdo interprofesional entre las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la Comunidad Autónoma, está adscrito al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL).



Se trata de un órgano conformado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la Unión de Trabajadores de Andalucía (UGT-A), Comisiones Obreras de Andalucía (CCOO-A) y la propia Junta de Andalucía a través de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

