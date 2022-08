Deportes Val di Sole despide una gran Copa del Mundo para Primaflor-Mondraker-Genuins martes 30 de agosto de 2022 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Un viaje de ensueño llega a su final. La Copa del Mundo en la que Bec McConnell arrancó con tres triunfos consecutivos en Petrópolis (Brasil), Albstadt (Alemania) y Nove Mesto (República Checa) echa el cierre este fin de semana en el enclave alpino de Val di Sole (Italia), otro de los clásicos en el calendario de la mejor competición de MTB por conjuntos comerciales. Aunque el estado de forma de la australiana en esta fase final de curso en XCO no se puede comparar al del inicio de temporada, lo cierto es que Rebecca alcanza la manga final con opciones matemáticas de alzarse con el trofeo de ganadora en la general de la Copa del Mundo. La biker de Primaflor-Mondraker-Genuins suma 1.526 puntos tras un año muy regular que atestigua un primer puesto en la clasificación UCI que ostenta desde hace varios meses. Sólo le separan 64 puntos de la líder Anne Terpstra, muy poco si valoramos la cantidad aún en juego, aunque también mantienen su candidatura al título Alessandra Keller y de forma remota la austriaca Mona Mitterwallner. Si bien por los últimos resultados se antoja complicado, el premio de alcanzar esta cita en disposición de soñar supone otro triunfo en la trayectoria tanto del equipo como de la ciclista oceánica. La carrera italiana también contará con el concurso de los otros dos bikers de Copa del Mundo de PMG Racing Team: el élite Jofre Cullell, en su regreso al certamen tras ausentarse en las dos mangas norteamericanas, y el sub 23 Francesc Barber, que completa así un año de debut muy valioso en cuanto a aprendizaje y experiencias de las que sacar provecho en el futuro. Cobertura

Tanto las mangas de short track como las élite de XCO podrán seguirse en abierto, en directo y con la opción de escoger idioma a través de la página de RedBullTV y su aplicación móvil. Las carreras de XCC volverán a la tarde del viernes en el regreso de la competición a Europa; mientras que las mangas élite de XCO en el mediodía del domingo. Horarios y retransmisiones

Viernes 2

17:30 World Cup Cross-country Short Track - Mujeres (Bec McConnell) TV

18:15 World Cup Cross-country Short Track - Hombres (Jofre Cullell) TV Domingo 4

10:15 World Cup Cross-country Olympic - Hombres Sub 23 (Francesc Barber)

12:20 World Cup Cross-country Olympic - Mujeres Élite (Bec McConnell) TV

14:50 World Cup Cross-country Olympic - Mujeres Élite (Jofre Cullell) TV Primaflor-Mondraker-Genuins informará durante toda la semana de las novedades de sus tres representantes en esta novena y última manga de Copa del Mundo en Italia, tanto en su página web como en sus diferentes redes sociales, aportando abundante material fotográfico y un repaso a lo acontecido a la conclusión de las competiciones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

