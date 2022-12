Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Valverde pierde las primarias Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por lunes 12 de diciembre de 2022 , 09:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Agrupación Socialista de la capital almeriense ya tiene candidata que enfrentar a María del Mar Vázquez, la actual alcaldesa del Partido Popular, y como todo el mundo esperaba, la elegida por la militancia ha sido nuevamente Adriana Valverde. Valverde era la favorita desde el principio, y no restaré ni uno de sus argumentos para considerar que era la mejor de las dos opciones, pero tampoco puede olvidarse que era la candidata oficialista, la del secretario de Organización, Indalecio Gutiérrez, y la del secretario general, Fernando Martínez. El PSOE ha informado de que el 70% de los votos fueron a Valverde, y el 30% a Carmen Aguilar, la candidata alternativa y que no ha contado con el apoyo de ningún peso pesado dentro de la agrupación, o incluso de la organización provincial, aunque alguna fuente consultada apunta a que lo suyo ha sido una autoinmolación con el único objetivo de medir la relación de fuerzas en el seno del socialismo capitalino donde el sanchismo es mayoritario. Esa sería la razón por la que no ha sido Noemí Cruz la candidata, de ella aún se espera otro recorrido. Pero vayamos al dato concreto de los votos, porque también nos los ha comunicado el PSOE, y han sido 483, una cifra que sorprende si hacemos algo tan simple como sumar los 332 votos de Valverde y los 183 de Aguilar… 515… sí, las dos candidatas suman más votos que el total de votos oficialmente emitidos… a eso, durante el periodo llamado de la “Restauración” se le conoció como “pucherazo”, porque se votaba en pucheros, que eran opacos, y en los que podría haber –y de hecho había- ya papeletas suficientes como para que ganara quien tenía que ganar- Después de publicar en noticiasdealmeria.com estos detalles, el PSOE ha comunicado un cambio en los datos, afirmando ahora que los votos emitidos son 496, que la ganadora tiene un voto menos, y la perdedora 32 menos. Es decir, ni un dato correcto, ni uno... que INDRA nos coja confesados. Más allá de ese hecho, podemos apuntar que la candidata Valverde ha perdido nada más y nada menos que 200 votos desde las pasadas primarias a éstas, lo que va de 534 a 332, tal vez porque entonces hubo 40 afiliaciones cuestionadas de última hora. Aunque no abundaremos en las afiliaciones masivas que se han producido en otras ocasiones, sí es importante recordarlo, porque en alguna ocasión han llegado a ser hasta 200, aunque defendidas por el sector sanchista del PSOE almeriense, y luego validadas por el PSOE Federal que depende… ¿de quién depende el PSOE Federal? Pues eso. No solo Valverde ha perdido 200 votos de sus afiliados, es que le ha ganado la abstención porque si bien el PSOE no ha ofrecido información sobre el número de militantes con derecho a voto, sí que podemos hacernos una idea bastante aproximada por comparación. Cuando fueron las primarias para la secretaría general del PSOE-A, Juan Espadas obtuvo en la Agrupación Municipal de la capital 417 votos, Susana Díaz 307, y Luis Ángel Hierro 27. La suma da 751 papeletas en la urna, a lo que habría que sumar la abstención, cuyo dato tampoco nos dieron en aquel momento, pero podemos observar que ahora solo han votado unos pocos más socialistas en la capital de los que lo hicieron solo a Espadas en aquel momento, o que Valverde ha logrado en realidad un tercio de los votos de la militancia de la capital. No parece, con todo esto sobre la mesa, que Valverde comience con un buen pie su nueva carrera a la Alcaldía de la capital, a pesar de lo bien arropada que ha estado y está. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 825 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)