Valverde: “Hace falta una estrategia común en Andalucía que permita el desarrollo de las ciudades”

jueves 06 de mayo de 2021 , 15:59h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La portavoz del PSOE, Adriana Valverde, participa junto a sus homólogos de Granada, Málaga y Córdoba en un encuentro en la ciudad nazarí







“Hace falta una estrategia común en Andalucía que permita el desarrollo de las ciudades e impulse su economía, que libere los ayuntamientos de la contienda partidista y que frene el desmantelamiento de servicios públicos por parte del Gobierno de las derechas en la comunidad autónoma bajo el mandato de Moreno Bonilla”, ha afirmado la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, en el encuentro mantenido hoy con sus homólogos de Granada, Málaga y Córdoba en la ciudad nazarí.



En dicho encuentro, los máximos representantes de los grupos municipales han exigido a Moreno Bonilla un proyecto conjunto con políticas para reducir el desempleo, impulsar la hostelería, el comercio y el turismo, así como las industrias culturales. Para los socialistas, el gobierno del PP en la Junta se ha convertido en el principal problema de una región que no trabaja de manera unida por falta de liderazgo.



Según Adriana Valverde, “estamos a tiempo de aprovechar la oportunidad única que suponen los Fondos Next Generation para hacer de nuestras ciudades espacios de prosperidad y lugares más amables, reforzando los servicios públicos y no hay tiempo que perder”. “Pero mucho nos tememos que esta oportunidad va a pasar de largo por Andalucía y Almería, donde llevamos cuatro meses preguntado al alcalde qué proyectos va a presentar a estos fondos y hemos tenido el silencio por respuesta. Ante eso, el PSOE hemos planteado al alcalde 32 iniciativas para generar riqueza y empleo”.





Empleo

A su juicio, “es muy preocupante comprobar que el Partido Popular carece de una estrategia de impulso económico y social para Andalucía, ya que el principal problema que tenemos en todas las ciudades andaluzas es la falta de empleo”. En este sentido ha destacado que en Almería el paro ha subido un 21% en el último año y que ya hay más de 23.300 personas sin empleo según datos del Observatorio ARGOS del mes de abril, de las que casi el 60 por ciento son parados de larga duración, muchos de ellos mayores de 45 años y con cargas familiares. Y frente a esto Moreno Bonilla firma con la ultraderecha poner fin a estos planes de empleo tan demandados por los ayuntamientos. ¿Y qué están haciendo los alcaldes del PP? El de Almería no ha movido un dedo por poner en marcha su propio Plan de Empleo Municipal, como le venimos reclamando insistentemente desde el PSOE", ha añadido. “Para los socialistas en empleo debe estar en el eje central en la lucha contra la pandemia y la recuperación económica”.





Desmantelan lo público

Igualmente, la portavoz almeriense ha denunciado que, con la excusa del COVID, el Gobierno del PP en Andalucía está desmantelando servicios públicos. A este respecto ha lamentado que “en mitad de una pandemia, Moreno Bonilla haya cerrado un hospital en la ciudad de Almería, el de la Cruz Roja” y siga sin construir el Centro de Especialidades Médicas, que suponía para nuestra ciudad 74 consultas, un hopsital médico de día, otro oncológico y una zona de diagnóistico por imagern. Un proyecto que significaba 10,5 millones de euros y que ya dejó adjudicado el anterior gobierno socialista de la Junta de Andalucía.



La última ocurrencia del Partido Popular en la Junta “ha sido cerrar el Albergue Juvenil Inturjoven de nuestra ciudad para convertitrlo en un centro de pacientes COVID vulnerables.”, con lo que ha “desmantelado, de prisa y corriendo, un servicio público muy necesario, donde se alojaban estudiantes, profesionales y deportistas, obligando a los trabajadores de este centro a trasladarse fuera de la ciudad e incluso de la provincia, en lugar de utilizar el hospital de Cruz Roja para ese fin”.





Campo de batalla política

Además, ha denunciado el uso por parte del Gobierno del PP en Andalucía de las ciudades como “campo de batalla político”y ha puesto como ejemplo la falta de compromiso a la hora de resolver el nudo de comunicaciones al norte de la ciudad, donde se une la A-92 con la Autovía del Mediterráneo, que se ha convertido en un punto negro para el tráfico. “El Gobierno Pedro Sánchez ha ratificado su compromiso con la ciudad en los Presupuestos Generales del Estado, con el objeto de mejorar la conexión entre ambas autovías, pero necesita que Moreno Bonilla cumpla su parte y realice al mismo tiempo las obras que comuniquen este punto con el corazón de la ciudad, un lugar donde miles de personas se desplazan a diario, que en horas punta queda colapsado, sin que a la Junta de Andalucía parezca importarle”, ha criticado.





Granada

Por su parte, el ex alcalde y portavoz socialista, Paco Cuenca, ha destacado que “la cita sirve de altavoz de las cuatro capitales para expresar de manera clara y taxativa nuestro rechazo radical hacia las políticas de Moreno en Andalucía, en especial con las ciudades, en asuntos esenciales como el empleo, los pequeños negocios, los servicios sociales, el turismo o la cultura”. El ex alcalde ha apuntado además que “estamos a punto de cruzar el ecuador de este mandato, el mandato del mercadeo de las ciudades por un Juanma Moreno que se ha convertido en el principal problema de Andalucía, en el obstáculo más importante al que las ciudades se enfrentan en este momento”. Al respecto, se ha referido a la ausencia de políticas de empleo, además de dejar a sectores esenciales de nuestra economía como son la hostelería, el turismo, la cultura tirados durante esta pandemia o como ha Junta dejado abandonadas a las familias con menos recursos. “Cortes de luz, colas del hambre y una respuesta social desaparecida en las políticas de un Moreno solo preocupado por su imagen y ajeno a la realidad de nuestras ciudades”, ha resaltado.





Málaga

Por su parte, el portavoz malagueño, Daniel Pérez, ha afirmado que las ciudades están fuera de la estrategia andaluza de la recuperación económica post pandemia. “El gobierno de la Junta ha decidido dar la espalda a las ciudades rompiendo un principio básico que debe construirse en base a alianzas, a acuerdos, a la ilusión de un proyecto compartido, que es lo que hoy queremos escenificar aquí. La propuesta estrella de Moreno es una reforma fiscal que solo beneficia a las rentas altas y que nada mejoran la precariedad de los contratos de familias que tienen cada vez más problemas para llegar a fin de mes”, ha reiterado.





Córdoba

Por otro lado, la portavoz cordobesa, Isabel Ambrosio, ha lamentado la falta de una estrategia conjunta de todas las ciudades bajo unas directrices consensuadas con la Junta para impulsar los Next Generation en cada una de las ciudades. “Las ciudades no son reinos taifas, son partes de una estructura interrelacionada que se llama Andalucía. Si le va bien a Córdoba debe irle bien a Granada; si le va bien a Huelva, debe irle bien a Almería, simplemente porque formamos parte de la misma cadena de intereses, una cadena que descansa en el empleo, el futuro, el crecimiento y el progreso”, ha concluido.