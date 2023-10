Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El PSOE denuncia la distribución partidista de ambulancias en Almería

viernes 13 de octubre de 2023 , 18:10h

El PSOE de Almería ha criticado que la Junta asigna a la provincia ambulancias de "primera o segunda según el municipio" para atender los casos de emergencia que se registren "sin que haya trascendido el porqué de esa arbitraria decisión".

En rueda de prensa, el parlamentario andaluz José Luis Sánchez Teruel ha remarcado que, en el caso del área sanitaria Norte "las mejor dotadas se encuentran en localidades vinculadas a altos cargos" del Gobierno andaluz.

"Disponer de unas ambulancias mejor equipadas que otras es una decisión del Gobierno de Moreno y ese gobierno decide que un vecino de Tíjola o un vecino de Olula del Río reciba la peor equipada y el de Macael, el pueblo de un delegado territorial de la Junta y responsable económico del hospital de esa comarca cuando se licitó el servicio, la mejor", ha reprochado.

Ha añadido, en esta línea, que la Junta decide, asimismo, que "que un vecino de Pulpí reciba la peor equipada mientras uno de Vera la mejor, siendo este, casualmente, el pueblo del delegado de Salud".

"Tal es así que "en el área sanitaria Norte, la Junta del PP destina ambulancias con el mejor equipamiento a tan solo cinco municipios y al resto las peores equipadas", ha señalado.

Para Sánchez Teruel, no se habla "del tiempo que tarda en llegar, sino del equipamiento del vehículo que, en unos casos dispone de la última tecnología para una asistencia vital urgente y, en otros casos, no" dependiendo de si es tipo C o tipo A1".

El actual servicio de ambulancias, según ha revelado, fue adjudicado por la Junta de Andalucía hace algo más de dos años por 105 millones de euros.

"En plena segunda oleada de covid, el Gobierno andaluz del PP licitó el mayor contrato que la administración autonómica ha llevado a cabo en toda su historia en la provincia de Almería con un silencio político absoluto", ha asegurado al tiempo que ha remarcado que "no hay ni una sola declaración o comunicación oficial sobre el tema" y que, además, el contrato "no está en el perfil del contratante de la plataforma de la Junta de Andalucía"

El dirigente socialista ha afeado al presidente andaluz que en esa licitación se "propusiera tratar de diferente manera a los almerienses en función de donde viven y rompiendo, con ello, la igualdad de trato entre todos los almerienses".

"El Gobierno andaluz plantea que unos almerienses sean de primera y otros de segunda por una "decisión política de los dirigentes del PP, los mismos que van a manifestarse porque dicen que España se va a romper mientras ellos toman decisiones que rompen Andalucía o rompen Almería, desigualando a andaluces, desigualando a almerienses", ha señalado.

Al hilo de esto, Sánchez Teruel ha exigido a la Junta que explique a la sociedad almeriense el contrato de ambulancias realizado hace dos años, "que trate por igual a todos los almerienses y que todas las ambulancias que asisten las urgencias de los almerienses sean iguales, vivan donde vivan, y estén equipadas con la mejor de las tecnologías"

CASOS "INADMISIBLES" DE ATENCIÓN SANITARIA URGENTE

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería ha aludido en su comparecencia ante los medios al "goteo de casos en los que distintos pacientes reclamaron una ambulancia para atender una emergencia sanitaria y el vehículo llegó a los 40, 45, 50 ó 60 minutos con un resultado de muerte en tres de ellos, como ocurrió en el casco histórico, en El Alquián y en Tíjola".

"En esta semana la ambulancia tardó una hora en llegar a un colegio del casco histórico ante el mareo de un niño pese a que el centro está situado a 80 metros del centro de salud de la Casa del Mar y a 500 metros del CARE Nicolás Salmerón donde, en teoría, debe de haber una ambulancia", ha apuntado.

En su opinión, esta "concentración" de casos de ambulancias con "demoras inexplicables" deben llevar a los responsables políticos de la sanidad andaluza "a reflexionar y a pensar que algo no funciona bien y que hay que cambiarlo, porque lo ocurrido es inadmisible".

"Los dirigentes del PP no pueden parapetarse en los profesionales o en los protocolos porque con un contrato de 105 millones de euros para el servicio de ambulancias, los almerienses no se merecen este trato", ha concluido.