Capital Vázquez anima a participar en las '6 Horas Non Stop' de la Fundación Jesús Peregrín jueves 14 de octubre de 2021 , 16:58h

Acompañada por la diputada Ángeles Martínez y Jesús Peregrín, la primera teniente de alcalde se muestra convencida de que Almería batirá el récord de participación de 2019 y superará los 2.000 inscritos para el evento del 24





La primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Vázquez, ha animado a los almerienses a participar en las ‘6 Horas Solidarias Non Stop’ a favor de la Fundación Jesús Peregrín para poder terminar la construcción y abrir el colegio ‘Padre Zegri Ciudad de Almería’ en la localidad angoleña de Benguela. Un centro educativo que empezó a levantarse en 2019 con la recaudación de las ‘12 horas Non Stop’ y que se paralizó en 2020 con la pandemia. Ahora, la Fundación vuelve a organizar un evento deportivo, lúdico y solidario en el Centro Comercial Torrecárdenas que, con la ayuda de más de 40 patrocinadores y colaboradores, pretende recaudar lo necesario para que el colegio de Angola sea una realidad cuanto antes y pueda acoger a 3.000 niños en edad escolar.



Acompañada por la vicepresidenta y diputada provincial de Bienestar Social, Ángeles Martínez, por el propio Jesús Peregrín, miembros de la Fundación, del Centro Comercial Torrecárdenas y de otras entidades colaboradoras, María Vázquez se ha mostrado “orgullosa” por volver a colaborar un año más con una iniciativa solidaria y se muestra esperanzada a la hora de batir un récord de participación el próximo domingo 24 de octubre. “Si en 2019 fueron 1.500 los inscritos en la carrera-marcha de las ‘12 horas Non Stop’, este año, Almería dará una respuesta solidaria de modo que se puedan alcanzar los 2.000 inscritos”.



Ha recordado Vázquez que las ‘6 Horas Solidarias Non Stop’ de la Fundación Jesús Peregrín es mucho más que una carrera deportiva. Es un evento lúdico, familiar y solidario en el que se puede hacer deporte pero, sobre todo, disfrutar de una mañana de actividades en el entorno del Centro Comercial Torrecárdenas. Un centro que donará un euro por cada una de las vueltas que se den al recorrido marcado para la carrera.





Las inscripciones

De hecho, además de las inscripciones para participar en la carrera o marcha (a través de la página web de la Fundación www.fundacionjesusperegrin.org o de la página www.cruzandolameta.es) se puede adquirir el dorsal 0 si uno no puede sumarse al evento deportivo propiamente dicho.



Un evento digno de felicitación, ha subrayado la diputada provincial Ángeles Martínez, que ha dado las gracias a todos los que “detrás del evento, tanto entidades públicas como empresas privadas, hacen posible que Almería muestre, una vez más, su cara más solidaria y siga trabajando para limar desigualdades en cualquier lugar del mundo”.





Evento lúdico para todos

Ayuntamiento de Almería y Diputación Provincial apoyan y colaboran con esta iniciativa solidaria que el próximo 24 de octubre se va a celebrar en el Centro Comercial Torrecárdenas, donde desde las 9 de la mañana y hasta las tres de la tarde, habrá una carrera, una marcha para todas las edades y condiciones físicas, y muchas actividades lúdicas. Así lo ha apuntado Bienvenido Fernández, de la Fundación Jesús Peregrín que, entre otros actos, ha destacado “vuelos acrobáticos con drones, simulación de vuelo para niños, actividades infantiles y degustación de comidas típicas almerienses”.



Las ‘6 Horas Solidarias Non Stop’ pretenden ser un año más, un evento deportivo, lúdico, familiar y participativo, ha insistido Bienvenido Fernández, que ha agradecido la colaboración de todos los patrocinadores y colaboradores en favor de un proyecto “ambicioso, pero muy necesario en la ciudad de Benguela”. En esta línea, Jesús Peregrín, ‘alma mater’ de la fundación, ha dado las gracias a quienes, desde el ámbito público y privado, colaboran con el colegio ‘Ciudad de Almería’, a profesores, padres y alumnos de los centros educativos de Almería que participan en este evento y conocen la necesidad de trabajar por aquellos niños que necesitan de un espacio como el que ahora se está construyendo para poder acceder a una educación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

