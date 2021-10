Provincia Hombres G’, Juan Echanove o ‘El lago de los cisnes 3D’ en el 44 Festival de Teatro de El Ejido jueves 14 de octubre de 2021 , 18:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Esta noche, el Auditorio acoge, a partir de las nueve de la noche, una de las grandes joyas del teatro clásico, ‘el ‘Rey Lear’, de Shakespeare. Un extraordinario montaje con el que Atalaya Teatro ha logrado seis premios Lorca del Teatro Andaluz La 44 edición del Festival de Teatro de El Ejido continúa llegando a todos los rincones del municipio, ofreciendo espectáculos de primer nivel dirigidos a distintos tipos de público y con representaciones tanto en la calle como sobre las tablas del Teatro Auditorio.



Esta noche, sin ir más lejos, el edificio cultural acogerá la representación de una de las grandes joyas del teatro clásico, el ‘Rey Lear’, de Shakespeare. El montaje, que cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía, podrá verse a partir de las nueve de la noche. Atalaya Teatro será la compañía encargada de llevar la obra a escena, una representación con la que ha logrado hasta un total de seis premios Lorca del Teatro Andaluz.



Mañana, viernes, a las nueve de la noche, le llegará el turno a uno de los actores españoles más consagrados, Juan Echanove, que, junto a la compañía Okapi Producciones, aterriza en El Ejido con la obra ‘La fiesta del chivo’, una adaptación de la obra maestra del premio Nobel de la literatura, Mario Vargas Llosa.



Esta narra los últimos días del dictador Trujillo en la República Dominicana. El autor se vale para ello del personaje de Urania Cabral, una exitosa abogada que abandonó el país de forma misteriosa siendo una niña. ‘La fiesta del Chivo’ es una lección de vida, “que nos recuerda que el valor y la dignidad son los únicos antídotos contra la maldad y la barbarie”, tal y como refleja la crítica.



El sábado, a partir de las nueve de la noche, llegará uno de los conciertos más esperados de la temporada. ‘Hombres G’ actuará en el Auditorio de El Ejido y lo harán ante su público incondicional. El grupo volverá a recordar grandes éxitos de su discografía como ‘Sufre mamón’, ‘Venezia’, ‘Visite Nuestro Bar’, ‘Voy a pasármelo bien’, ‘Te quiero’ o ‘Lo Noto’, entre otros, además de interpretar temas de su último trabajo.



El domingo, a las seis de la tarde, Larumbe Danza, sorprenderá con una nueva versión novedosa del exquisito clásico ‘El lago de los cisnes’, pero en 3D. Se trata de una versión diferente con la que la compañía ha querido visualizar los riesgos que conlleva su enorme alcance sobre todo para el desarrollo, la salud o la seguridad de los usuarios. Contará con música original de Tchaikovsky, pero con miras hacia el futuro y con danza contemporánea.



Remarcar, por último, que aún quedan entradas para todos estos espectáculos. Estas que se pueden adquirir de manera anticipada en el Auditorio, de lunes a viernes de 10 a 14 horas; en la taquilla del edificio cultural, dos horas antes del espectáculo o a través de https://culturaelejido.sacatuentrada.es/.



También se podrán comprar a través de los totems interactivos instalados en el Teatro Auditorio, Ayuntamiento, Nexafit El Ejido, Centro Comercial COPO y Oficina Municipal de Turismo, en Almerimar



El Festival de Teatro llega a todos los núcleos y lo hace al aire libre y de forma gratuita



El último show del ‘Mago Cobra’ podrá verse mañana, a las ocho y media de la tarde, en el CEIP Solymar de Matagorda, y el sábado, a las siete de la tarde, en el Centro de Usos Múltiples de Pampanico. De esta manera, la 44 edición del Festival de Teatro de El Ejido llega a todos los barrios poblacionales y, además, lo hace al aire libre y de una forma gratuita para toda la familia.



El pasado sábado, le tocó el turno al núcleo costero de Almerimar con la obra ‘Al otro lado’, de Zanguango Teatro, donde grandes y pequeños disfrutaron en la plaza Batel de un espectáculo divertido y muy participativo. Y la semana que viene, también de manera gratuita, la compañía EQM Servicios Culturales se desplazará a todos los núcleos poblaciones para hacer las delicias de su público con su obra ‘Antipasti’. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

