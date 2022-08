Capital Vázquez destaca el salto cualitativo que supone el Power Horse domingo 31 de julio de 2022 , 19:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funciones, María del Mar Vázquez, ha participado en la celebración de la inauguración de la primera fase del Power Horse Stadium-Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Vázquez ha destacado "el salto de calidad" del estadio, "porque una ciudad de Primera merece un estadio de Primera" y se ha mostrado convencida de que "esto es solo el principio". La alcaldesa en funciones ha elogiado a la afición "que vive y apoya intensamente a su equipo" y se ha mostrado convencida de que "vamos a vivir grandes momentos de fútbol en la mejor liga del mundo con la UD Almería". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.