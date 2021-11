Capital Vázquez explica en Burgos la planificación estratégica de Almería para implantar los ODS sábado 06 de noviembre de 2021 , 10:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Presidencia y Planificación ha participado en el foro organizado por la FEMP en el marco de la II Asamblea de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030



La primera teniente de alcalde y concejala de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento de Almería, María del Mar Vázquez, ha asistido a las jornadas ‘La Agenda 2030 en la acción de los gobiernos locales’, organizadas en la ciudad de Burgos por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que han contado con la participación de más de 350 personas, entre representantes de ayuntamientos y diputaciones y expertos.



El objetivo de estas jornadas, en cuyo marco se ha desarollado también la II Asamblea de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, ha sido avanzar en la Agenda 2030 desde los municipios y provincias y acelerar el proceso de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de abajo a arriba, así como abordar las oportunidades de la Agenda 2030 como eje de las políticas locales, y desde la colaboración interinstitucional.



María Vázquez ha participado en la mesa redonda sobre ‘Agentes necesarios en la implementación local de la Agenda 2030’, moderada por la vicepresidenta segunda de la Diputación de Palencia, María José de la Fuente, y durante su intervención ha señalado que la Agenda 2030 “se ha incorporado en la hoja de ruta de la gestión municipal del Ayuntamiento de Almería” y ha explicado “la importancia de la planificación estratégica para incorporar a todas las administraciones y agentes públicos y privados en la implementación de los ODS”.



En este sentido, ha expuesto que el Ayuntamiento de Almería lleva años trabajando desde la Empresa Municipal ‘Almería 2030’, de la que es consejera delegada, en el Plan Estratégico Almería 2030, que se basa en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a través de cuatro líneas estratégicas, Almería Sostenible, Almería Productiva, Almería con Talento y Almería Inclusiva, “con las que pretendemos desarrollar una estrategia global que llevará a la capital almeriense a posicionarse como una ciudad innovadora con la mirada puesta en el bienestar de sus ciudadanos”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.