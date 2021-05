Capital Veinte showcookings en el Mercado Central enseñarán recetas con productos de Almería domingo 23 de mayo de 2021 , 20:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Área de Promoción reanudará el 26 de mayo las experiencias gastronómicas, con la participación de chefs de restaurantes de la ciudad



La capitalidad española de la gastronomía de Almería en el año 2019 puso en valor a los chefs y restaurantes de la ciudad, que cocinan con una materia prima excepcional, de proximidad, del mar, la tierra y la montaña de la provincia. El Área de Promoción de la Ciudad quiere que los almerienses y turistas revivan las experiencias gastronómicas y por tal motivo ha organizado veinte showcooking en el Mercado Central, con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, explica los tres objetivos de la iniciativa: “queremos enseñar recetas de Almería, promocionar las carnes, pescados y hortalizas de la ciudad que se pueden comprar en el propio Mercado Central, y apoyar a la hostelería de la ciudad, que ha sido castigada durante la pandemia, con ponencias de los chefs de los establecimientos de Almería”.



Los showcooking comenzarán el próximo miércoles, 26 de mayo, en horario de 10:30 a 12:30h, y se celebrarán cada quince días en la cocina municipal del Mercado Central de Almería, con todas las medidas de seguridad, por lo que será necesaria la preinscripción en https://www.innovahosteleriayturismo.com/showcooking/, el teléfono 950 265 512 o el email



El primer showcooking, el 26 de mayo, contará con Mariela Pérez, de Empanadas Ramona, la cual preparará ‘Empanadas variadas de la huerta almeriense’. Continuará el 16 de junio con José Montañez, chef del restaurante Real 31, que cocinará ‘Bacalao Real 31 con salsa de la huerta de Almería acompañado de gambas y almejas de nuestra costa’ y ‘Machete de añojo de vaca madurada a baja temperatura en sala barbacoa con hierbas aromáticas’. El tercero, el 30 de junio, tendrá como protagonista a Belén Ibáñez del restaurante Errante. Elaborará ‘Vieira con coco, jengibre y maracuyá’, y ‘Lasaña de wanton con gamba roja’. Los siguientes serán anunciados con anticipación.



La inscripción a los showcooking es gratuita y está enmarcada en el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería, que subvenciona al 50% el Ayuntamiento de Almería y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía. La Escuela de Formación Innova Hostelería y Turismo será la encargada de gestionar el programa.

