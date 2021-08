Sociedad Ventajas irresistibles de los canapés abatibles para diseñar un dormitorio Escucha la noticia Todos estamos de acuerdo en que el dormitorio es, probablemente, el espacio más importante del hogar. La disposición de cada uno de los elementos que lo conforman cobra gran relevancia para poder conciliar un descanso y sueño verdaderamente reparadores

La cama y su superficie deben estar perfectamente adaptados a nuestras necesidades, pero además, este espacio debe ser agradable a la vista, con una buena estética y funcional. Para tener todas estas ventajas, unas de las alternativas que está en tendencia dentro del sector del diseño de interiores son los canapes abatibles. Este tipo de cama es versátil, elegante y útil. Sabemos que un dormitorio, además de estar adecuado para descansar requiere de la disponibilidad de almacenamiento para guardar diversos objetos y artículos de uso cotidiano como la ropa, calzado, lencería de cama, sabanas, edredones y mucho más. A menudo, los armarios o estantes de los que disponemos no son suficientes y si nos excedemos en la instalación de muchos de estos podemos colapsar el diseño y que todo el ambiente sea abrumador. Con los canapés abatibles, una de las principales ventajas es que gracias a su forma de fabricación y diseño inteligente proporcionan un espacio de almacenamiento que es muy bien valorado por los usuarios. Es una solución discreta y práctica para tu hogar. Podemos mencionar, en detalle, sus principales ventajas. Discretos Ya lo dijimos, al poder aprovechar el espacio de almacenamiento que se encuentra debajo del colchón no tendrás que preocuparte por dejar a la vista artículos que no necesitas utilizar con frecuencia, como por ejemplo, la ropa que está fuera de temporada, mantas, edredones, toallas y otros. Mejor limpieza Ya que llegan al suelo, evitan la suciedad que suele acumularse debajo de la cama. Así que tu canapé estará más libre del polvo y de la humedad. Por otro lado, tu jornada de limpieza será mucho más rápida y simple. Elegantes Las líneas de diseño de este mueble están muy bien cuidadas, así como los colores y materiales, por lo que al elegir algún modelo estarás adquiriendo elegancia y distinción. Resistentes El sistema que viene integrado, el cual permite que esta cama sea abatible, es de gran calidad comprobada, perfecto para darle el adecuado sustento y buen soporte al colchón para que este no se deforme. A la vez, este mismo sistema permite que sean muy fáciles de abrir y cerrar. Se trata de un mecanismo avanzado para que no se tengan que hacer esfuerzos. Tan solo es necesario un gesto para que este se ejecute. Instalación sencilla Es indiferente si decides instalarlo tú mismo o prefieres optar por un profesional o haga. Lo importante a tener en cuenta en este punto es que son muy fáciles de instalar y puedes hacerlo tú mismo sin problemas, solo siguiendo algunas instrucciones básicas. Asequibles y duraderos Una de las razones por las que estas camas son tan populares hoy en día es porque se consiguen a precios bastante económicos. Su relación coste-calidad es insuperable. Así que si decides comprar un canapé estarás adquiriendo una cama que te puede durar muchos años. Además, es versátil en cuanto a adaptarse a diferentes estilos decorativos. La magia de un buen colchón Es obvio que la ecuación no estaría completa si a la par de adquirir un canapé abatible no contamos con un colchón de calidad que sea cómodo y adaptado a nuestras necesidades particulares. El mercado actual ofrece una amplia gama de colchones para escoger el correcto. Aunque las tendencias también están marcando la pauta en cuanto a modelos de colchones, es importante conocer cuáles son los tipos disponibles en el mercado y comprar el más conveniente. En este sentido, estos son los más demandados: Colchones viscoelásticos: la nueva tecnología que reviste este producto te proporcionará una superficie suave para descansar. La ventaja es que esta se amolda a la forma de tu cuerpo y le ofrece un buen apoyo a las zonas más pesadas. Colchones de muelles: son los clásicos de toda la vida, pero gracias a la evolución en su fabricación, hoy en día son de una calidad superior. Colchones de muelles ensacados: tienen la especial ventaja de ofrecer independencia de movimiento, lo que lo hace especial e indicado para parejas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)