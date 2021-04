Venzal afirma que los ayuntamientos salen perjudicados en reparto de fondos covid

lunes 12 de abril de 2021 , 15:55h

El PP-A ha denunciado este lunes que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vuelve a "mentir a los andaluces pretendiendo confundir con las cuantías relativas a fondos Covid", cuando la realidad es que esta comunidad sale perjudicada al recibir sólo 261 euros por andaluz cuando deberían haber sido 340 euros aplicando el criterio de población ajustada.



El vicesecretario de Sectores Productivos del PP andaluz, Pablo Venzal, ha manifestado en rueda de prensa que, aunque Montero quiera negarlo, Andalucía "sí está siendo maltratada por el Gobierno central y, ella además se ha olvidado de todo lo que defendía cuando era consejera de Hacienda" en esta comunidad, como la necesidad de aprobar un nuevo modelo de financiación autonómico que no perjudique a esta tierra, como sí ocurre con el actual, "aprobado en su día por el PSOE".



"Cuando Montero dice que Andalucía ha recibido 4.000 millones no dice que una parte importantísima, 1.524 millones de esa cuantía, forman parte del modelo de financiación autonómica que es ley, que nada tienen que ver con la crisis del Covid", según ha dicho.



Además, según ha añadido, "se le olvida también decir que hay 1.300 millones que también forma parte del modelo de financiación, del método de pago y de los préstamos de deuda pública que hay que devolver al Estado", cuantías que tampoco están relacionada con el Covid.



Por ello, Pablo Venzal ha anunciado que pedirán desde el Parlamento andaluz que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera "para tratar el reparto del 1,1% del PIB de los fondos para este año y que se haga conforme a la propuesta que plantea el consejero andaluz de Hacienda, de forma que en ese mecanismo se compense a las comunidades que están siendo perjudicada por el modelo de financiación y que supondría que llegarán 2.800 millones a nuestra tierra".



Para el vicesecretario, esto supondría "tratar en justicia a las comunidades peor financiadas y equilibrar el actual modelo de financiación", y para ello ha pedido el apoyo del resto de formaciones políticas en el Parlamento.



Venzal también ha anunciado una iniciativa en la Cámara autonómica para pedir que "se atiendan a los ayuntamientos y diputaciones, que están siendo los grandes perjudicados en esta crisis por el Gobierno central".



Entre las peticiones de esta iniciativa se contempla "permitir a las corporaciones locales reintegrar las cantidades de la liquidación definitiva de la financiación local en cómodos plazos a causa del decremento que va a haber en sus cuentas públicas".



También se reclama que "se genere ese fondo incondicionado para los ayuntamientos prometido en la FEMP y a que día de hoy no se ha hecho", además de que se implementen fondos para los ayuntamientos en materia de transporte urbano, "que la ministra dijo que iba a ser una realidad en los primeros tres meses del año actual y que todavía no se ha materializado", según Venzal.



Por esa razón, los populares exigen que estos fondos se eleven de los 400 millones contemplados a los 1.000 millones.



"Pedimos sensibilidad al Gobierno central con las corporaciones municipales, en quienes están delegadas la mayoría de las competencias, y cuyo gasto público se eleva al 14% cuando el Gobierno de España sólo está apoyando con la financiación en torno al 4%", según ha expuesto el dirigente popular.