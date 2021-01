Espinosa dice que Moreno Bonilla tiene “el mejor Gobierno” para la legislatura covid-19

viernes 22 de enero de 2021 , 15:54h

A parte de proteger a los almerienses se ha trabajado en paralelo para apoyar a los sectores sociales y económicos más afectados por la crisis y sentar las bases de la recuperación cuando se controle la pandemia

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Rosalía Espinosa ha destacado hoy en rueda de prensa que en la legislatura Covid “Andalucía y Almería cuentan con el mejor Gobierno posible”, un gobierno que comenzó su andadura hace dos años y que se ha caracterizado por ser “reformista, moderado, dialogante, por generar confianza, por poner fin a la corrupción y por abandonar su primera hoja de ruta para volcarse en luchar contra la pandemia”.



Ante la situación tan crítica por la que estamos atravesando, con cifras de contagios que cada vez son mayores, Rosalía Espinosa ha pedido “prudencia” a los almerienses y que “solo salgan de casa para lo esencial” porque según los datos conocidos hoy, en las últimas 24 horas se han superado los 820 contagios en la provincia y hemos tenido ocho fallecidos más. Además, la situación de los hospitales es muy preocupante.



La parlamentaria del PP ha afirmado que la principal prioridad del Gobierno de Juanma Moreno en 2020 ha sido “salvar vidas” mientras que para el PSOE ha sido “salvar votos”. A parte de intentar proteger a los andaluces también se ha trabajado en paralelo para apoyar a los sectores sociales y económicos más afectados por la crisis y sentar las bases de la recuperación cuando se controle la pandemia.



“En Andalucía hemos tenido un gobierno que se ha anticipado en todo. Antes del estado de alarma se adoptaron medidas como el cierre de los centros de mayores y centros sociales; se medicalizaron las residencias antes de que lo impulsara el Gobierno de España; se habilitaron camas, UCI y respiradores suficientes para evitar el colapso sanitario; se aprobó un plan de 117 millones para infraestructuras sanitarias y se reforzó el presupuesto en contrataciones de sanitarios y para reforzar la docencia”, ha explicado.



Frente al trabajo hecho por el Gobierno andaluz, Espinosa ha señalado que tenemos un Gobierno en España que deja tiradas a las Comunidades Autónomas sin darles los instrumentos para poder adelantar el toque de queda y aplicar confinamientos domiciliarios con el único fin de que se puedan celebrar las elecciones catalanas.

APOYO A LOS SECTORES AFECTADOS

Rosalía Espinosa ha destacado que el Gobierno de Juanma Moreno se ha volcado con los sectores más afectados por la pandemia en Andalucía y también en la provincia de Almería y para ello se movilizaron 1.000 millones de euros para tratar de paliar los efectos de la Covid, principalmente en autónomos y pymes.



“Han sido numerosos los autónomos de la provincia que han recibido ayudas de 300 euros. La Junta tampoco se ha olvidado de un sector tan castigado como la hostelería y unos 1.500 trabajadores en la provincia se han visto beneficiados de ayudas directas por ejemplo de 900 euros para el alquiler o 1.200 para el ocio nocturno o infantil. Además, se ha destinado 1 millón de euros en ayudas para el pequeño comercio y artesanos, y ahora el Gobierno andaluz ha vuelto a poner en marcha una nueva ayuda, en este caso de 1.000 euros, a la que ya se han acogido más de 3.000 autónomos de nuestra provincia”, afirma.



Los ayuntamientos también han recibido un balón de oxígeno con el Plan Aire para poder ayudar a las familias más desfavorecidas. Concretamente en Almería se han invertido más de 14 millones de euros para reactivar el empleo y la economía de la provincia.



La parlamentaria del PP ha recordado que este verano también se puso en marcha el Plan Playas Seguras, gracias al que se contrataron más de 660 auxiliares, lo que permitió tener nuestras playas vigiladas en un verano especialmente complicado como consecuencia de la pandemia.

Y en materia de Agricultura, esencial en nuestra provincia, el Gobierno de Juanma Moreno se ha volcado con los agricultores, gracias a los que los mercados españoles y europeos han estado abastecidos con las mejores frutas y hortalizas y las de mejor calidad. En este sentido, Espinosa ha recordado que más de 7.300 agricultores y ganaderos de toda Andalucía, así como más de 300 pymes que se han visto afectadas por la pandemia, van a recibir una ayuda urgente de 31 millones de euros, a los que hay que sumar otras ayudas como por ejemplo la de modernización de explotaciones cuya inversión en la provincia asciende a casi 3 millones de euros.



Como no podía ser de otra manera, el Gobierno de Juanma Moreno también ha llevado a cabo una importante rebaja de impuestos que comenzó con la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones gracias al que muchas familias almerienses no han tenido que renunciar a su herencia como llevaba años ocurriendo cuando gobernaba el PSOE.



Por último, la parlamentaria del PP ha exigido un reparto justo de los fondos europeos entre las comunidades y que no se castigue a Andalucía como ocurrió con el reparto del Fondo Covid en el que recibió 660 millones de euros menos al no tener en cuenta nuestra población.