Vícar formaliza el convenio para la recogida de aceite usado

viernes 25 de junio de 2021 , 21:58h

La entidad llevará a cabo una campaña de concienciación en colegios y mercados

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Vícar ha dado luz verde al borrador de un convenio de colaboración con la empresa de gestión medioambiental Gerefran 2014 para la recogida de aceite usado doméstico en este municipio, además de garantizas su reciclaje por parte de industrias no alimentarias. En el convenio tendrá una vigencia de cuatro años, pudiéndose prorrogado con otros cuatro adicionales.



El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha destacado la importancia de este convenio dentro de las acciones que el Ayuntamiento lleva a cabo para la re cogida selectiva de residuos generados en domicilios particulares, comercios y otros servicios, debido a las características especiales de los aceites vegetales, “y el grave problema que puede suponer su vertido a aguas residuales por la contaminación que genera y su incidencia negativa en la vida natural , degradando ecosistemas y facilitando la proliferación de microrganismos perjudiciales para la salud”.



Además de la cesión de contenedores para el depósito de los aceites usados, su recogida y traslado a los centros de transformación, en el convenio Gerefran se compromete a llevar a cabo las tareas y limpieza de los contenedores instalados, asi como a realizar una campaña de concienciación por cada 5.000 kg de producción. En 2020, se recogieron en Vícar un total 4.245 kilos de este residuo en el conjunto de los 35 puntos de recogida establecidos. La cantidad de aceite usado retirada se situó por debajo de la alcanzada del ejercicio anterior, al verse mermada a consecuencia del cierre de establecimientos hosteleros durante la pandemia.



Pese al alto grado de sensibilización de la población vicaria hacia la recogida de residuos, Antonio Bonilla considera que no hay que bajar la guardia, “de ahí que desde el Ayuntamiento se vayan a seguir promoviendo medidas eficaces que supongan un mayor cuidado del Medio Ambiente, dentro del objetivo común de seguir haciendo de Vícar un municipio cada día más saludable”.



Igualmente el alcalde se ha referido a las acciones de Educación Ambiental que contempla el citado convenio, como la actividad ‘Recreo Verde’ ha llevar a cado en centros educativos, tanto CEIP como IES, con actividades adaptadas a cada ciclo educativo, como stands, encuestas, talleres de elaboración de jabón a partir de residuos del aceite, proyecciones powerpoint y reparto de embudos. También habrá acciones en los mercados del municipio, donde se celebrarán jornadas informativas sobre los beneficios del reciclaje en general y del aceite doméstico en particular.