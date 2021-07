Vícar Propicia La Inclusión De Personas Con Discapacidad

El pasado mes de mayo se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de Vícar y la FAAM, por el que la entidad puso en marcha un servicio de orientación laboral para personas con discapacidad en Vícar con actuaciones de información, diagnóstico, asesoramiento, motivación y acompañamiento que permitan el acceso e integración en el mercado laboral de estas personas. Está enmarcado dentro de la programación de la Unidad itinerante de Orientación Profesional, Andalucía Orienta, que gestionan y permite atender mensualmente a personas con discapacidad mediante la realización de Itinerarios Personalizados de Inserción. En este sentido, y aprovechando la celebración de la escuela de verano que la FAAM gestiona por segundo año consecutivo en el CEIP Virgen de la Paz de Vícar, desde el equipo ERACIS de los Servicios Sociales se ha promovido la inserción laboral de dos personas con discapacidad que forman parte de los itinerarios ERACIS para que desempeñen funciones como monitores educativos y personal de apoyo dentro de esta escuela de verano.



Los profesionales de los Servicios Sociales son los encargados de realizar las derivaciones a este recurso. En concreto, desde el equipo ERACIS de los Servicios Sociales de Vícar, se viene trabajando desde hace meses por la inserción sociolaboral de personas en riesgo a través de itinerarios de inserción por lo que este recurso de la FAAM viene a dar un respuesta especializada a aquellas personas con una discapacidad que forman parte del programa ERACIS.



“La incorporación al mercado laboral y la experiencia que me va a dar para el día de mañana, de poder trabajar con menores y población vulnerable, es algo que valoro mucho, ya que reconozco que me gusta. Animo a seguir trabajando por la inclusión social, para un mundo mejor”, son las palabras de una de las usuarias contratadas para esta escuela de verano, que lleva meses en el programa ERACIS y ha participado como voluntaria en actividades comunitarias, como la del pasado 9 de mayo para conmemorar la celebración del día de Europa. El pasado año culminó sus estudios en Educación Infantil y su itinerario siempre ha ido orientado a la consecución de un puesto de trabajo relacionado con su formación. Desde que terminó la carrera, ha realizado prácticas en dos centros educativos del municipio, siendo uno el CEIP Blas Infante y otro el CEIP Saint Sylvant D’Anju, en la Gangosa. Además ha sido voluntaria en Almería Acoge, ya que trabajar con el colectivo migrante es otra de sus preferencias.



Otro de los profesionales de apoyo de esta escuela de verano es un usuario del programa ERACIS que llegó a España en el año 2003 y que tras trece años trabajando en una panadería nos cuenta cómo ha sido este proceso de reciclaje profesional: “Estoy muy a gusto en Vícar. Me gusta atender bien a los niños y este trabajo se debe hacer con respeto, cariño y cuidado. Además, puedo aportar mi granito de arena a la hora de realizar traducciones con las familias árabes que participan en esta actividad educativa”.



Hasta llegar aquí ambos han sido protagonistas activos de su itinerario de inserción dentro del programa ERACIS y una vez atendidos por las técnicas de orientación de la FAAM, en la Casa de la Juventud de Vícar, superaron la primera fase de este proceso selectivo. Posteriormente, acudieron a la sede que la entidad social tiene en la ciudad de Almería para realizar una segunda entrevista, en la que les comunicaron que habían superado el proceso de selección y que comenzarían a trabajar en la escuela de verano.



A este respecto, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla ha señalado que “una vez más se demuestra que Vícar es un municipio de oportunidades donde la diferencia no es motivo de exclusión sino todo lo contrario, es un valor añadido dentro de una sociedad moderna y cambiante como la nuestra. Agradecemos la labor del equipo ERACIS en su trabajo diario con los itinerarios de inserción, en la labor de coordinación para poner en marcha la escuela de verano y en la búsqueda de nuevos recursos para Vícar como este servicio de la FAAM, que ha permitido integrarse en el mercado laboral a estas dos personas”.



El Plan Local de Inclusión Social en Zona ERACIS es una iniciativa del Ayuntamiento de Vícar aprobada en Junta de Gobierno dentro de la ‘Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social – Intervención en Zonas Desfavorecidas’ que está cofinanciada por Fondo Social Europeo en un 80%, y por la Consejería de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, en el 20% restante. Aquellas personas que quieran participar en un itinerario de inserción sociolaboral de la ERACIS Vícar podrán hacerlo pidiendo cita a través del teléfono 691 344 370. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico [email protected]