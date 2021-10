Vícar Reconoce A Los Mayores De Vícar Con Una Fiesta

El Ayuntamiento de Vícar, a través de su Concejalía de Educación e Infancia, Servicios Sociales, Mayores y Salud ha conmemorado el Día Internacional de las Personas de Edad con una jornada de convivencia entre los distintos centros de mayores del municipio en las que no han faltado actividades lúdicas, juegos, baile y un desayuno saludable para todos. Durante el acto el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha destacado "el papel crucial que han desempeñado las personas mayores en la sociedad vicaria, por lo que merecen todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo para que disfruten de una buena salud, y sigan sintiéndose parte activa y plena de nuestra sociedad ". Antonio Bonilla ha insistido en que uno de los objetivos prioritarios de la acción del equipo Gobierno, como Ciudad Amigable con las Personas Mayores, "es ofrecer no solo el apoyo, si no también respuestas y acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros mayores".



“La terrible pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la especial vulnerabilidad del colectivo de mayores, si bien es cierto que esta generación heroica ha demostrado nuevamente la fortaleza que han ido atesorando a base de entrega durante sus vidas”.



Las actividades organizadas con motivo del Día del Mayor, comenzaron pasadas las 10 horas con un desayuno saludable y diversas actividades como baile, gerontogimnasia, Bolos, Petanca, Juegos de animación y Dardos. En las actividades han participado además del Centro de estancias diurnas, usuarios de ayuda a domicilio, usuarios y monitores de la Residencia San Antonio, alumnos y alumnas de gerontogimnasia del municipio, participantes del concurso "Las Recetas de mi Abuela" y las directivas de los Centros de Mayores de Puebla de Vícar, Las Cabañuelas, La Gangosa y Llanos de Vícar. Las actividades estaban coordinadas desde la Concejalía de Bienestar Social del ayuntamiento de Vícar y los trabajadores de la empresa CLECE, concesionaria del servicio de estancias diurnas. El alcalde entregó diplomas y recuerdos para los mayores, confeccionados por los usuarios del Centro de Estancias Diurnas, y saludó personalmente a los asistentes, aunque con las limitaciones de distancia que impone la situación sanitaria actual.