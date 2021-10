Bonilla Anuncia La Próxima Construcción Del Conservatorio De Música De Vícar





Vícar contará en tres años con un Conservatorio Oficial de Música así lo ha anunciado durante la primera sesión plenaria del nuevo curso político, el alcalde , Antonio Bonilla, en respuesta a una moción presentada por el Grupo Popular, en la que se instaba a su creación. “Es una propuesta que llega tarde, pues este gobierno municipal lleva ya tiempo trabajando en ello. Es más el proyecto se encuentra ya en su redacción final e incluso tenemos ya acordada su financiación e incluso su fecha de inauguración”, ha señalado Antonio Bonilla, apuntando noviembre de 2024 para su apertura.



Aunque el alcalde vicario no ha adelantado más datos, todo apunta a que se construirá en una parcela de propiedad municipal cercana a uno de los IES con los que cuenta el municipio y dispondrá al menos de tres plantas, habiéndose proyectado con visión de futuro pensando en las generaciones venideras que vivan en Vícar.



Han sido las mociones de los grupos municipales las que han capitalizado la sesión plenaria, junto a la aprobación de un manifiesto con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores en el que se señala, “el Ayuntamiento de Vícar y su Corporación Municipal, siempre sensible a la atención de sus mayores, afronta un reto maravilloso desde el año 2015, sumándose al proyecto de la OMS Ciudades Amigables con las Personas Mayores. En este proyecto trabajamos para crear entornos amables, mejorando los espacios en ámbitos tan diversos como el mobiliario urbano, los espacios verdes, la seguridad y la accesibilidad, con el objetivo de fomentar la convivencia y el encuentro intergeneracional. Además, promovemos la participación de los mayores a través de los distintos programas sociales, culturales y deportivos fomentando un envejecimiento activo, lo que supone la mejor garantía para una vida plena, independiente y autónoma”.



También por unanimidad se ha aprobado la aceptación de la prórroga de delegación de competencias por parte de la Consejería de Educación para la gestión de la Escuela Infantil Los Geranios. En cuanto las mociones de los grupos municipales, un total de trece, la mitad han salido adelante por unanimidad ente ellas la presenta por el concejal no adscrito Rafael Ruda, en la que el Ayuntamiento muestra formalmente su solidaridad con la isla de La Palma y sus habitantes ante el volcán de Cumbre Vieja y que será hecha llegar al Gobierno de Canarias. Otras tres mociones relacionadas con la construcción de carriles bici, dos de Izquierda Unida y otra del concejal no adscrito, recibieron el apoyo unánime del resto de los grupos, si bien haciendo mención a la realización de un estudio en cuanto a las conexiones, dado que algunos de los tramos solicitados discurren por vías competencias de otras administraciones. También ha corrido la misma suerte la relativa al mantenimiento del mobiliario urbano y arreglo de vallas del bulevar y parques municipales presentada por Izquierda Unida y la adaptación del Plan de Movilidad del municipio para hacerlo más sostenible, presentada por el mismo grupo.



Han salido adelante por mayoría las presentadas por Vox, para que se persiga el comercio ilegal , otra de este grupo para que a medio o largo plazo se dote a la Policía Local de drones, para actuaciones puntuales y otra del concejal no adscrito para la isntalaicon de fuentes bebederos para animales de compañía.



Entre las mociones rechazadas , una del concejal no adscrito, en la que proponía la instalación de un Punto Verde para la recogida de residuos plásticos, por entender la mayoría que debería darse una solución a nivel comarcal al ser un problema que afecta a todo el Poniente. También se rechazaron las tres mociones presentadas por el PP, la ya citada del Observatorio de Música, que como la del fomento de la actividad deportiva, por que representaría, según la portavoz de Gobierno ; Luz María Fernández, “situarnos otra vez en el punto de partida, anulando el gran y buen trabajo que ya se ha hecho y que nos ha llevado a ser Vícar distinguida como Villa Europea del Deporte”. La última de las mociones populares, solicitando la incorporación al servicio de los dos policías locales implicados judicialmente en la operación Teflón, siguió el mismo camino que en anterior plenos al quedarse solo el PP apoyando la moción.