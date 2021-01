Sucesos Vigente hasta la medianoche el aviso naranja por viento Valle de Almanzora y Los Vélez domingo 31 de enero de 2021 , 10:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En la costa almeriense y granadina está activado el aviso naranja por costeros hasta las 11



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene vigentes hasta esta medianoche el aviso naranja por vientos en comarcas de Almería y por fenómenos costeros en el litoral almeriense y también en la costa de Granada, según informa al servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta.



El aviso naranja estará vigente hasta las 00.00 horas en la comarca de Valle del Almanzora y Los Velez donde se esperan fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 90 kilómetros hora. Además, la Aemet ha activado el aviso amarillo por viento en la comarca de Nacimiento y Campo de Tabernas y en el Levante al- meriense, donde también hay aviso amarillo por fenómenos costeros. En Poniente y Almería capital hay aviso naranja por costeros que estará activo hasta las 11.00 horas de hoy.



Por su parte, en la provincia de Granada hay aviso naranja por fenómenos costeros en la costa, que estarán vigentes hasta las 11.00 de hoy y amarillo por viento, que se mantendrá hasta la medianoche. En Guadix y Baza la Aemet tam- bién ha activado el aviso amarillo por viento hasta las 00.00 horas.



En la provincia de Málaga la Aemet tiene activado hasta las 20.00 horas el aviso amarillo por viento en la Axarquía y por fenómenos costeros en el litoral ma- lagueño. Consejos a la población Emergencias 112 Andalucía ofrece una serie de consejos a la población para intentar evitar los riesgos asociados a las fuertes rachas de viento. En primer lugar, se recomienda mantener la calma y permanecer atentos a las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Protección Civil y las autoridades u or- ganismos intervinientes a través de sus efectivos desplazados al lugar o de los me- dios de comunicación y cuentas oficiales en redes sociales, como la de 1-1-2 An- dalucía.



En estos ventosos días, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como tol- dos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un acci- dente.



Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben extre- mar las medidas de precaución si estamos junto a edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, se evitará subir a andamios o plataformas si- milares que puedan verse desplazadas.



En caso de encontrarnos en zonas marítimas, nos alejaremos de las playas y paseos marítimos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y olea- jes. Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras y si es necesario ha- cerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo momento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales.



Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedare- mos dentro del vehículo, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder refu- giarnos.



Ante cualquier situación de emergencia, podemos llamar al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.