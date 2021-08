Sociedad Visitar Sevilla en 1 día, cosas que no puedes perderte Escucha la noticia Si tienes pensado viajar a Sevilla y solo dispones de un día para visitar la ciudad, desde aquí te vamos a mostrar las cosas que no te puedes perder bajo ningún concepto. De cualquier forma, te recomendamos volver y descubrir otros rincones que forman parte de su legado histórico y de su cultura. ¿Qué cosas no debes perderte al visitar Sevilla en un día? Visitas imprescindibles en Sevilla Antes de ofrecerte esta guía con las principales atracciones turísticas de la capital, decirte que puedes planificar tu visita a través de los famosos Free Tours en Sevilla. Se trata de rutas guiadas hacia los principales puntos de la ciudad sin un coste fijo determinado; es decir, cada visitante entregará la propina que crea oportuno al guía tras finalizar la visita. Te recomendamos el servicio de Gurú Walk, una de las empresas de tours más conocidas del país y que cuentan con guías profesionales y con experiencia. ¿Qué ver en 2 días en Sevilla? Catedral de Sevilla . Sin duda, es el monumento más visitado. Se trata de la tercera catedral más grande que existe en el mundo y fue construida sobre los restos antiguos de una mezquita almohade en el siglo XV. La visita te llevará aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

El barrio de Triana. Cruza el puente de Isabel II y estarás al otro lado del Guadalquivir. En el pasado, este barrio era muy animado al ser el hogar de muchos cantantes y bailaores de flamenco. Pasea por él, visita la Iglesia de Santa Ana y tómate algo refrescante en uno de sus muchos cafés o restaurantes.