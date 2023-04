Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Vivir en Vícar es así Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por martes 11 de abril de 2023 , 08:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Vícar es un municipio de la provincia de Almería que destaca por su calidad de vida y su bienestar social, según un estudio realizado por expertos de la Universidad de Granada. Este estudio presentado días atrás, valora diversos indicadores como la educación, la salud, el empleo, el medio ambiente, la cultura o el ocio, y sitúa a Vícar por encima de la media de otros municipios de su misma estructura socioeconómica. El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, ha sido el impulsor de este estudio, que ha encargado a la Universidad de Granada para contrastar los datos que situaban a Vícar como uno de los pueblos más pobres de España. Ese dato del INE (Instituto Nacional de Estadídica) se basaba en la renta per cápita, es decir, la renta dividida entre el número de habitantes, y sin duda es importante, pero no es el único, ya que Bonilla, que es maestro de profesión, ha defendido que ese concepto no es el único argumento válido para medir la realidad de un municipio, ya que hay otros factores que influyen en la calidad de vida de sus habitantes. El municipio cuenta con una población joven, que representa el 40% del total, y que tiene acceso a una amplia oferta educativa, desde escuelas infantiles hasta centros de formación profesional o universitaria. Además, el ayuntamiento ha impulsado programas de apoyo al alumnado, como becas, transporte escolar o actividades extraescolares. Es decir, que son muchos jóvenes que no producen -no son asalariados, ni meten dinero en casa- y claro, al hacer ese reparto de renta juega en sentido negativo, cuando la educación que reciben es el "ascensor social" que en el futuro les permitirá mejorar su nivel de vida y el de sus familias. Así, haciendo ese reparto de renta por unidad de consumo o familia, la cosa cambia mucho. Otro factor que contribuye al bienestar social de Vícar es la salud, que se refleja en una esperanza de vida superior a la media estatal. El municipio dispone de centros salud y varios consultorios médicos, así como servicios sociales y sanitarios para atender a las personas mayores o dependientes, y eso también hay que tenerlo en cuenta. También se promueve el deporte y la actividad física entre la población, con instalaciones deportivas y eventos como el Fin de Semana Blanco en Sierra Nevada o el Paseo a Caballo Ciudad de Vícar. La cultura y el ocio son otros aspectos que enriquecen la vida de los vecinos y vecinas de Vícar. El municipio cuenta con una amplia agenda cultural, que incluye exposiciones, conciertos, teatro o cine. Destaca especialmente la fiesta Paseando entre Velas, que se celebra en agosto coincidiendo con la lluvia de perseidas y que ilumina todo el pueblo con más de 10 000 candelas. Además, Vícar ofrece una variada oferta gastronómica y turística, con lugares de interés como la Villa de Vícar, el Monumento Puerta de Vícar o la Sierra de Gádor. No sé sí Vícar es un lugar idílico para vivir porque no vivo allí, pero lo que nadie podía creerse es el titular salido de la información del INE en el sentido de que era el más pobre de todo el Estado. Bastaba pasar por allí para comprobar que no era así, pero este trabajo de la UGR ha permitido demostrarlo, y sin lugar a duda es una buena carta de presentación para Bonilla de cara a las próximas elecciones municipales para repetir al frente de la alcaldía una vez más. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 869 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)