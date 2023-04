Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Los peores fichajes de la historia de la Premier League inglesa: Oumar Niasse Escucha la noticia La liga inglesa está formada por los jugadores más fuertes de todo el mundo. Por eso el campeonato es tan popular entre los aficionados de todo el mundo. En 1xBet – las apuestas deportivas en Argentina están disponibles para todos los partidos de este torneo. Podrás seguirlos cómodamente y hacer pronósticos para cada partido. En la his1xBet – las apuestas deportivas en Argentinatoria de la Premier League inglesa ha habido muchos fracasos en materia de fichajes. El fichaje de Oumar Niasse por el Everton es uno de los peores. El delantero pasó a los Toffees en el invierno de 2016. El Lokomotiv recibió 13.5 millones de libras por él. Por cierto, en 1xBet en Argentina puedes jugar las apuestas deportivas y todos los partidos de este club. Inicialmente, se esperaba que Niasse, que había tenido un buen rendimiento en Rusia, fuera el delantero principal. Sin embargo, sólo jugó cinco partidos en la campaña 2015/16 debido a una lesión. Después de eso, el Everton cambió de entrenador y Ronald Koeman declaró inmediatamente que no necesitaba los servicios del delantero. Como consecuencia, el delantero se marchó cedido al Hull en invierno de 2017. Sin embargo, ni allí ni en el Cardiff ha podido resucitar su carrera. Por cierto, en ar.1xBet.com/es/live puedes seguir los partidos de esta escuadra y ganar dinero regularmente en ellos. Niasse ha cumplido completamente su contrato. Sin embargo, en 4.5 años con el Everton, marcó solo 8 goles en la Premier League inglesa, además dejó el equipo como agente libre. De hecho, el club despilfarró 13 millones de libras esterlinas. Puedes seguir su progreso actual en 1xBet. En general, la salida de Niasse no tuvo efecto en los resultados del equipo. Razones del bajo rendimiento de Niasse en la Premier League inglesa En Inglaterra, la competencia y las exigencias son notablemente más duras que en Rusia. Al mismo tiempo, Niasse se enfrentó de inmediato a grandes expectativas. El delantero cometió errores y perdió confianza. En tales condiciones, fue incapaz de rendir al máximo. Por cierto, ahora disponible en ar.1xBet.com/es/line/football – mejores apuestas en directo futbol son para los partidos de los equipos donde jugó. Si hubiera que señalar los principales factores del fracaso del delantero en la Premier League inglesa, serían los siguientes: Lesiones. Debido a las lesiones, el delantero se perdió muchos partidos y no pudo demostrar sus grandes cualidades durante mucho tiempo. Falta de entendimiento con el entrenador. Koeman dijo enseguida que no necesitaba los servicios de un delantero. Naturalmente, en tales circunstancias, no hubo oportunidad de demostrar su valía. Alta competición en la línea de ataque. No fue fácil ganarse un puesto en el once inicial de Lukaku junto a otros delanteros. Si te interesan los partidos de equipos ahora, entonces haz mejores apuestas en directo futbol en 1xBet y empieza a ganar. En general, dado el paupérrimo juego y rendimiento del delantero, no sorprendió que pronto decidieron desprenderse de él. Sus siguientes apariciones en Foggy Albion tampoco resultaron fructíferas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)