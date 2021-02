Vox acusa al PP de "adoctrinar" a los escolares con "delirios ideológicos"

sábado 20 de febrero de 2021

Rodrigo Alonso: "El adoctrinamiento en las aulas llega a su fin con el Pin Parental. Son los padres los que tienen que elegir la educación de sus hijos"





El portavoz adjunto de VOX en el Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha explicado en rueda de prensa el acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Junta de Andalucía para la implementación del 'Pin Parental' este semestre.



Según Alonso, este acuerdo va a permitir que exista la posibilidad de que los padres puedan decidir qué actividades concretas van a tener sus hijos en los colegios. "En muchos casos estas actividades están promovidas por organizaciones ajenas al centro educativo y subvencionadas con el dinero público, que convierten los colegios en talleres de adoctrinamiento ideológico”.



Ha recordado el diputado autonómico por Almería que esta medida ya formaba parte del pacto de investidura, pero que, con este acuerdo, se ha conseguido que sea este semestre cuando se implemente. “La responsabilidad de la educación es de los padres tal y como viene consagrado en la Constitución. No vamos a permitir que los delirios ideológicos del PP y Ciudadanos afecten a la educación de nuestros hijos”.



Alonso ha explicado que “el adoctrinamiento en las aulas llegará a su fin este semestre con la implementación del 'Pin Parental. Son los padres los que tienen que elegir la educación de sus hijos”.



En otro orden de cosas, el diputado ha mostrado su apoyo a los hosteleros y comerciantes de la provincia que se han manifestado esta semana. “Se les están criminalizando y señalando como propagadores del virus chino, cuando no hay ningún estudio que lo demuestre, tal y como recoge la sentencia del TSJ del País Vasco”.



“Exigimos a la Junta que abra el comercio y el hotelería. Que se deje de ‘ayudas limosna’ porque dar 1.000 o 3.000 euros no soluciona nada a un sector estratégico que lleva un año sin facturar prácticamente nada. Necesitan de un plan de rescate contundente “.



Por último, ha querido acordarse de los agricultores que se manifiestan el próximo miércoles 24 de febrero para una vez más reivindicar unos precios justos. “VOX siempre está del lado de los agricultores que están siendo perjudicados por la competencia desleal, por el reetiquetado y por el abandono por parte del Gobierno de España que ha negociado una PAC que perjudica de manera flagrante a la agricultura almeriense”.