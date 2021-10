Rodrigo Alonso se luce en el Parlamento: Un cartel y una mentira

viernes 29 de octubre de 2021 , 06:00h

El parlamentario por Almería de Vox, Rodrigo Alonso, participó en nombre de su grupo en la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Comunidad, y aunque comentó afirmando que "en Vox no poseemos la verdad, pero créame cuando le digo que vivimos la verdad", eso no le impidió mentir desde la tribuna.

Alonso, tras insistir en que "no utilizamos como herramienta política la mentira", afirmó que el Partido Popular había votado en el Parlamento de la Unión Europea de modo afirmativo la reforma de la Política Agraria Común (PAC), cuando lo cierto es que los eurodiputados españoles de este grupo se desmarcaron del resto del mismo que sí la apoyó. Es decir, que el PP español no solo no refrendó la PAC, es que además para hacerlo se saltó la disciplina de voto del Grupo Popular Europeo, pese a lo cual Alonso dijo que "el PP votó en Bruselas el sí a la PAC".

El andaluz Juan Ignacio Zoilo, eurodiputado del PP y miembro de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, aseguró entonces que ésta no es la PAC que quería su partido pero que estaban satisfechos con el resultado tras la negociación. Zoido señaló que el PP no votó a favor como hizo el resto de su grupo, el PPE, porque prefirieron estar con los agricultores españoles, según sus palabras. El eurodiputado criticó al vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, porque, dijo, es quien menos ha valorado al sector ganadero y llegó a eclipsar al comisario de Agricultura.

Pero no es la única salida de tono de Alonso, ya que en la primera sesión decidió saltarse el reglamento del Parlamento, que prohibe exhibir carteles en el hemiciclo, y mantuvo puesto uno su escaño con el slogan "Agenda España" que es la ocurrencia que está impulsando su partido y su sindicato, y por tanto tiene carácter partidista. Hay que recordar en ese sentido, que la parlamantaria almeriense Luz Belinda Rodríguez, que dejó Vox y ahora está en el grupo de no adscritos, fue conminada a retirar la bandera del Estado y simbología falangista del espacio que se le había dado para su actividad, y lo mismo pasó con los otros no adscritos provenientes de Adelante Andalucía, que tuvieron que retirar cartelería política en las mismas dependencias.

Cabe también recordar que Alonso fue denunciado por los sindicatos por arrancarles cartelería de sus actividades colocada en los espacios reservados a este efecto en el Parlamento de Andalucía. Eso sucedió antes de que él mismo montara un sindicato.