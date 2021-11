Capital Vox impide que sea institucional la moción del 25 contra la violencia machista miércoles 24 de noviembre de 2021 , 20:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un año más, desde el Ayuntamiento se renueva el compromiso con la igualdad y contra la violencia de género, haciendo suya el Pleno de la Corporación el texto acordado en el seno del Consejo Local de la Mujer Los Grupos Municipales del Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y Podemos del Ayuntamiento de Almería, junto al concejal no adscrito, han mostrado su apoyo a la Declaración que, con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, se ha aprobado hoy en el transcurso de la sesión plenaria ordinaria celebrada por la Corporación Municipal. Al margen de esta Declaración, acordada y consensuada en el seno del Consejo Local de la Mujer, ha quedado un año más la formación política de Vox. Con ella, el Ayuntamiento de Almería renueva su compromiso con la igualdad y contra la violencia de género y muestra su preocupación ante el aumento de los asesinatos de mujeres y ante la escalada de violencia vicaria. El texto además refrenda este compromiso acordado también en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con una declaración institucional que también hace suya el consistorio a través de esta declaración hoy aprobada. La concejala de Familia, Igualdad de Oportunidades y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha querido hoy subrayar ese compromiso municipal poniendo en valor además la voz unitaria de todas las administraciones en torno a este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el fin de manifestar el más enérgico rechazo ante cualquier tipo de violencia de género, y, asimismo, renovar el compromiso de la sociedad e impulsar acciones cuyo fin sea la erradicación de la gran lacra social que supone la violencia contra las mujeres y las niñas. “Este año hemos conseguido que todas las administraciones coincidimos en un mensaje, en una misma campaña, independientemente de signos políticos. Basta de politizar, de adueñarse de hasta las víctimas”, ha reclamado Laynez, manifestando el deseo de “erradicar esta lacra que afecta a toda la sociedad”. “En todo momento, desde el Ayuntamiento de Almería hemos estado y seguimos estando al lado y del lado de las víctimas, impulsando el debate político para que lo público deje de ser privado; apoyando la legítima reivindicación del derecho de las mujeres a no sufrir ningún tipo de violencia; y abordando, desde un enfoque multidisciplinar, la planificación de las políticas locales, el acompañamiento integral a las víctimas y el desarrollo de medidas de sensibilización y prevención dirigidas al conjunto de la ciudadanía”, recoge en su texto esta Declaración. Continúa el texto señalando que por cercanía, los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, “asumimos la implementación directa de normas y planes con medidas específicas que favorecen la igualdad de oportunidades, redoblamos los esfuerzos en la detección de la violencia de género, en todas sus formas y en todos sus ámbitos; y diseñamos, desde la defensa de los derechos de las mujeres, políticas integrales para superar esta una lacra social que ha roto miles de vidas. Por todo ello, Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad. Reconocemos la gravedad de la violencia machista como un problema político de primer orden, de salud pública y como un grave atentado a los Derechos Humanos fundamentales. Asumimos la responsabilidad en el proceso de intervención con víctimas de violencia machista y defendemos el principio de reparación en todas sus fases. Alertamos sobre el aumento de los asesinatos machistas y manifestamos nuestra preocupación ante la violencia vicaria y ante el desamparo que sufren los huérfanos y huérfanas. - Recordamos que es necesario garantizar que la igualdad de género y los derechos de las mujeres como elemento clave para garantizar la recuperación social y económica de todas las personas a nivel global. - Defendemos la necesidad de promover acciones globales consensuadas que garanticen la continuidad de las políticas dirigidas a la eliminación de las normas sociales discriminatorias y el refuerzo de los programas de prevención y lucha contra la violencia de género. Demandamos la implementación de proyectos y programas locales que garanticen la igualdad de género en el empleo y el apoyo al espíritu empresarial de las mujeres, como medidas para preservar su independencia económica y prevenir la violencia de género. - Manifestamos nuevamente nuestra preocupación por las altas tasas de empleo temporal de las mujeres que, unido a la destrucción y la caída del empleo advierten de un peligroso aumento de la brecha de género. - Ratificamos nuestro compromiso con el Pacto de Estado contra la violencia de género y recordamos la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo. Reconocemos la importancia del compromiso compartido y de la implicación activa para aunar esfuerzos y luchar unidas todas las instituciones para erradicar la violencia contra las mujeres, siguiendo la estela de la campaña “Almería unida contra la violencia de género”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

