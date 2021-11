Almería Ampliar 25N en el 99 aniversario del asesinato de Concha Robles jueves 25 de noviembre de 2021 , 07:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería es una de las provincias con más víctimas de violencia de género Por Ángela López El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá en el mes de julio de 1981. Según el periódico feminista Mujeres en Red, en este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y acoso sexual a nivel de estados incluyendo la tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas. El 25N fue escogido concretamente para rememorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por parte de la policía secreta del dictador de aquel momento, Rafael Trujillo, en la República Dominicana. Finalmente, en 1999, la ONU proclamó oficial esta fecha invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a tomar manos en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha que eleven la conciencia pública. Este 25 de noviembre tan importante para las mujeres que sufren esta violencia de género nos hace recordar el caso del Teatro Cervantes en Almería: el asesinato de la actriz Concha Robles a manos de su marido en enero de 1922. Por aquel entonces, en este famoso teatro de la provincia almeriense tuvo lugar la representación de la obra teatral ‘’Santa Isabel de Ceres’’ del autor Alfonso Vidal y Planas, durante la cual se produjo una serie de disparos que hicieron acabar con la vida de una de las actrices que participaban. Según el diario ABC, el comandante de caballería Carlos Verdugo, marido de Concha Robles, llegó a la provincia de Almería presentando una tarjeta falsa para que llegara a manos de su mujer, pero este gesto no le funcionó. Por ello, el comandante acudió esa noche de enero de 1922 a la representación de la obra y en el momento en el que su mujer entró en escena, propinó seis tiros hacia ella. En ese mismo instante, el público no se alarmó demasiado ya que suponían que los disparos formaban parte de la obra teatral. Sin embargo, según Francisco Pérez Abellán, periodista en aquel entonces especializado en criminología y crónica de sucesos, explicó que uno de los actores de la obra, ya malherido, se dirigió al público gritando que las balas eran de verdad. Concha Robles falleció junto a un bastidor del escenario y acto seguido, el asesino, marido de la víctima, intentó suicidarse. Más de 1.000 personas acudieron al entierro de la actriz en Almería, la cual era su ciudad natal. Mientras tanto, Carlos Verdugo fue condenado a cadena perpetua por ‘’crimen pasional’’, tal y como se conocían este tipo de crímenes en aquella época, pero lo que hoy por hoy se conoce como crimen por violencia de . Este es uno de los miles de casos de crímenes machistas que sufren las mujeres hasta el día de hoy. Por casos como este y muchos otros, Almería se compromete con la causa para ponerle freno a la violencia de género a través de iniciativas como la campaña programada por la asesora del Instituto Andaluz de la Mujer, María Montagut y el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rafael Pasamontes. Esta campaña lleva como lema ‘No dejes que caiga en su trampa’, haciendo alusión al entorno cercano de las víctimas de violencia de género para convertirlas en agentes de cambio, detección y apoyo para las mujeres que viven estas situaciones de maltrato y violencia en su día a día. Además, la Universidad de Almería (UAL) también se compromete con la causa celebrando diversas actividades con el objetivo de concienciar a los más jóvenes y a la sociedad en general. Estas múltiples actividades se centran en espectáculos que ofrecen un mensaje contra la violencia de género, flash mobs, mesas redondas, jornadas dedicadas a la violencia machista, entre muchas otras labores que podemos encontrar en la agenda de noviembre de la UAL. Según los datos del Ministerio del Interior, las muertes de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas han ascendido considerablemente entre los años 2000 y 2021 en la provincia de Almería. Por otro lado, tal y como reflejan los datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la provincia almeriense, la tasa de víctimas de violencia de género es una de las más elevadas de España con 12’5 crímenes machistas por cada 100.000 mujeres que superan la edad de 15 años, duplicando el índice de la comunidad andaluza y también la media nacional. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

