Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Vox le salvó las pensiones a Sánchez Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por miércoles 12 de abril de 2023 , 09:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Vox vuelve a salvar a Pedro Sánchez en un tema crucial, y es curioso que no ha tenido gran relevancia mediática, por lo que quizá sea conveniente destacarlo ahora que entramos en la carrera electoral, ahora que se ha pasado el furor de la moción de censura en la que a toda costa había que echar al presidente. Al igual que hizo con la ley para repartir los Fondos Next Generation, Vox le ha salvado ahora al PSOE la reforma de las pensiones, que es muy perjudicial para la ciudadanía porque la deuda de la Seguridad Social ha aumentado exponencialmente desde el año 2017 y no hay previsión de que esto vaya a solucionarse en un corto plazo, pero un buen salvavidas electoral para el PSOE puesto que supondrá de modo inicial una subida de las mínimas. La reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno de coalición supone un recorte económico para los jubilados del futuro y una amenaza para la sostenibilidad del sistema público. Según un informe de la Fundación Civismo, la reforma supondrá una pérdida de poder adquisitivo de entre el 7% y el 28% para los pensionistas actuales y futuros. Además, la reforma elimina el factor de sostenibilidad -según FEDEA, por cada punto adicional de ingresos se generarán dos de gasto-, que garantizaba la viabilidad del sistema al ajustar las pensiones a la esperanza de vida, y lo sustituye por un mecanismo de equidad intergeneracional, que permitirá al Gobierno manipular las pensiones según sus intereses políticos. El PSOE ha contado con el apoyo de Vox para sacar adelante esta reforma, que ha sido rechazada por el PP, Ciudadanos y la mayoría de los partidos minoritarios. Vox ha justificado su voto alegando que la reforma es una exigencia de Bruselas para recibir los fondos europeos y que es mejor que la propuesta inicial del Gobierno, que incluía subir las cotizaciones sociales y retrasar la edad de jubilación. Sin embargo, Vox ha obviado que la reforma también implica una subida de impuestos y una mayor dependencia de España de las instituciones europeas, algo que contradice su discurso soberanista y liberal. De hecho, los cúlculos están ahí: Una persona que gane unos 20.000 euros o más al año, ahora, entre IRPF y cotizaciones, entregará al Estado la mitad de su nómina, con el apoyo de Vox. Y para quienes estén entre los 30.000 y los 50.000 euros, la incautación superará el 60% de estos ingresos. La propuesta de Vox para las pensiones es desconocida, como tantas otras cosas en las que no valen las soflamas. Vox ha demostrado así su falta de coherencia y su complicidad con el Gobierno socialcomunista, al que ha salvado en dos ocasiones de temas vitales para el futuro de España. Vox se presenta como la única alternativa al sanchismo, pero en realidad es su mejor aliado. Vox no defiende los intereses de los españoles, sino los suyos propios, buscando el protagonismo mediático y el enfrentamiento estéril. Vox es parte del problema, no de la solución. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 870 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)