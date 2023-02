Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Vox no tiene claro lo de Tamames, pese a la foto Abraham Benzaquén Por sábado 25 de febrero de 2023 , 09:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La moción de Tamames ha generado incertidumbre en Vox, la formación de extrema derecha española, que teme haber cometido un error con esta iniciativa. La excentricidad que rodea a esta propuesta parlamentaria, que ha sido cocinada lentamente con el apoyo de personajes como el escritor Fernando Sánchez Dragó, ha suscitado dudas entre los miembros de Vox. La idea inicial de Vox era denunciar la “deriva” del Gobierno y unificar en torno a esa idea una acción para representar el malestar de los ciudadanos. Sin embargo, el discurso del candidato propuesto puede volverse en su contra y generar dudas entre los votantes. Además, el candidato anómalo propuesto para presentar la moción puede tener un efecto negativo en el discurso de Vox, ya que la formación de extrema derecha siempre ha tenido una línea muy clara y concisa sobre qué es lo que debe y no debe ser defendido. La moción de Tamames es una iniciativa arriesgada para Vox, ya que puede salir mal si los votantes no están de acuerdo con los argumentos presentados. Por tanto, Vox debe considerar con cuidado los pros y los contras de la propuesta para evitar una situación de incertidumbre. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 37 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)