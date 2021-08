Vox pide un cambio de estrategia en Diputación para atraer turistas

viernes 06 de agosto de 2021 , 14:24h

El portavoz de VOX en la Diputación de Almería, Juan Francisco Rojas, ha reaccionado ante los resultados de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía que realiza trimestralmente el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que han mostrado que menos del 10% de los turistas que vienen a Andalucía eligen Almería.



“Se está realizando una gran inversión en promoción turística desde la Diputación que no tiene retorno en el número de visitantes. El equipo de gobierno de la Diputación debería replantearse su estrategia turística ante los malos resultados que refleja la encuesta de coyuntura turística”, ha explicado.



Desde VOX se denuncia también el escaso interés del PP en la Diputación por diversificar la oferta turística: “Quien conoce Almería, repite. El problema es que la conocen pocos por la mala estrategia de promoción turística”, ha denunciado Rojas. “Nuestra provincia es más que sol y playa: somos una tierra multi producto y, sin embargo, desde el área de turismo no se potencia el turismo de interior, gastronómico, ni cultural de forma eficaz”, lamenta.



El portavoz de VOX también reclama “una apuesta clara por el turismo de congresos, el turismo ambiental, rural o de cruceros» porque, explica, «generarían ingresos todo el año desestacionalizando así nuestra oferta y consiguiendo más riqueza y más empleo”.



Desde VOX Almería se han presentado este año mociones para solicitar un cambio en la política turística de la Diputación y proponiendo nuevas vías de negocio, como la moción presentada para la recuperación y promoción de yacimientos arqueológicos o la moción para la promoción del turismo rural, ambas aprobadas que, sin embargo, no han tenido reflejo en el cambio de políticas.



Rojas ha recordado también la actitud incoherente del Partido Popular, que, en mayo, impidió una moción que tenía como objetivo mejorar el posicionamiento web del sector turístico de la provincia de Almería.

Difícil y caro acceso

Además, desde VOX Almería se indica que la provincia está a la cola de España en cuanto a infraestructuras. Esto hace a los turistas escojan otros destinos con accesos más fáciles y baratos.



“Ni PP cuando gobernaba España, ni ahora el Gobierno de Pedro Sánchez se han preocupado por dotar a nuestra provincia de las infraestructuras mínimas necesarias”, afirma Rojas. “El AVE debió llegar hace 20 años, nuestro aeropuerto carece de las conexiones adecuadas con el resto de España y de Europa y todo ello afecta directamente al sector turísticos. Si es difícil y caro llegar, elegirán otros lugares”, concluye el portavoz.