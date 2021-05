Vox pide una declaración institucional de Diputación ante los "recortes" del Trasvase Tajo-Segura

lunes 03 de mayo de 2021 , 19:00h

El grupo provincial de Vox en la Diputación de Almería ha preparado una declaración institucional para solicitar en el próximo pleno la "unidad política" a todos los grupos contra los "recortes" del Gobierno al trasvase Tajo-Segura.



"Almería debe responder de forma contundente y conjunta a este nuevo recorte del agua para nuestra tierra", ha indicado en una nota el portavoz de Vox en la Diputación de Almería, Juan Francisco Rojas.



En el texto, que aspira a ser una declaración compartida de todos los grupos, Vox pide que la Diputación se una a las reclamaciones de agricultores y regantes contra el informe preceptivo aprobado en el último pleno del Consejo Nacional del Agua de marzo, en el que se daba 'luz verde' a la modificación de las reglas de explotación del Tajo-Segura, que tendrá como consecuencia la reducción de las cantidades trasvasables del Tajo al Segura de los 38 hectómetros cúbicos vigentes a 27 hectómetros cúbicos, entre otros aspectos.



Así, desde el grupo Vox se ha instado al pleno de la Diputación de Almería a que se "pongan todos los medios a disposición de la Mesa del Agua de Almería para plantear los recursos necesarios para la paralización de la modificación planteada por el Ministerio de Transición Ecológica".



Rojas ha lamentado la "falta de voluntad" del Gobierno de España por solucionar el problema del agua cuando "se están tirando al mar 5.000 hectómetros cúbicos de agua que podrían ser aprovechados en la España seca". "Necesitamos un Plan Hidrológico Nacional que optimice todos los recursos de las cuencas de nuestros ríos", ha añadido.



En el documento registrado por Vox se solicita además el apoyo de todos los grupos políticos a las movilizaciones y actuaciones promovidas por los regantes y agricultores. El portavoz ha considerado que "debemos unir todas las voces y establecer unas acciones conjuntas en defensa del Tajo- Segura ante los recortes propuestos por el Gobierno. El agua para nuestra provincia no se toca. Debemos reclamarlo juntos, políticos, agricultores y regantes".



Rojas ha recordado que "hablar de agua en Almería es hablar de empleo, de turismo, de desarrollo y del futuro de miles de familias. Almería se merece la unidad política en este tema. Debemos e ir de la mano con los regantes y agricultores a reclamar el agua que, por justicia y solidaridad entre cuencas, nos pertenece".



El diputado provincial de Vox ha informado de que durante las últimas semanas ha tenido encuentros con representantes de la Mesa del Agua de Almería y varios agricultores y regantes quienes le han manifestado la necesidad de reaccionar ante el recorte al Tajo-Segura.



"He podido hablar también con todos los portavoces de los grupos políticos de Almería a los que he pedido que se unan a la propuesta de Vox para apoyar a nuestros regantes y agricultores y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que dé marcha atrás en su plan de recortar el trasvase Tajo-Segura", ha finalizado.