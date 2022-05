Opinión VPO a precios planetarios Adriana Valverde Más artículos de este autor Por viernes 20 de mayo de 2022 , 11:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El planeta Marte también es conocido como el planeta rojo, y quizá por ello fue oportunamente elegido por la concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería y consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda Almería XXI, Ana Martínez Labella, para reprender a los concejales socialistas porque hemos tenido el atrevimiento de denunciar públicamente que la empresa pública de vivienda municipal ha aumentado en más de 40.000 euros el precio de las viviendas protegidas de la promoción de la Avenida Vilches. Martínez Labella manifestó que “los concejales del PSOE parece que acaban de llegar de Marte”, en referencia a que supuestamente desconocíamos que los precios de los materiales de la construcción han crecido y que, por esa circunstancia, a Almería XXI no le quedaba más remedio que actualizar el precio de esas viviendas, en 43.728,78 euros más. Permítanme que proporcione unos datos. El precio original de las casas protegidas de Avenida Vilches era de 165.000 euros de media. Ahora, con el incremento, 208.600 euros sería aproximadamente el coste final de uno de estos pisos supuestamente protegidos. Y la concejala de Urbanismo dice que los socialistas parece que venimos de Marte. Visitando cualquier portal inmobiliario se puede comprobar que ese precio es similar al del mercado libre, por tanto, desde nuestro parecer, no es comprensible que una empresa que se supone pública persiga los mismos objetivos que la privada, obtener el máximo beneficio que, en caso de la privada será muy lícito pero, en el de la pública, no tanto, y menos aún teniendo en cuenta que el suelo es de propiedad municipal. Los ciudadanos deben conocer que este cambio de parecer de la Empresa Municipal Almería XXI se ha realizado sin que los concejales socialistas que forman parte de su Consejo de Administración tuvieran conocimiento, en un nuevo alarde de oscurantismo de este alcalde. La decisión no fue informada en el seno de ese órgano, ni se ha demandado nuestra opinión para definir la forma de proceder con los compradores. Hemos solicitado informe de este caso y no nos ha sido proporcionado. Hemos tenido conocimiento por la prensa de que Almería XXI ha contactado con los adjudicatarios por carta, y les ha informado de que o aceptan el nuevo precio actualizado o se les rescinde el contrato y se les devuelven las cantidades entregadas. Desde nuestro punto de vista no hay derecho a que una institución arremeta de este modo contra las ilusiones de las personas, la parte más débil. Los responsables de la empresa pública sostienen que se ven obligados a tomar esta decisión ante circunstancias “sobrevenidas”. Desde noviembre del año pasado se viene advirtiendo del incremento de las materias primas y de los costes energéticos, y los contratos con los adjudicatarios de las viviendas, muchos de ellos jóvenes con salarios muy modestos, comenzaron a firmarse en diciembre. ¿Cómo no previó la empresa pública ese posible alza del presupuesto? Los socialistas consideramos que no queda justificada ni acreditada la subida que se pretende imponer por el Ayuntamiento a estos compradores después del esfuerzo personal y material que ya les suponía adquirir una vivienda por el precio original. Apoyaremos y estaremos del lado de los perjudicados, porque no se pueden cargar esos supuestos sobrecostes sobre la parte más débil y menos aún cuando Almería XXI es una empresa muy solvente y podría ofrecer otro tipo de soluciones dada su buena salud financiera, de la que por cierto, alardea constantemente la consejera delegada. Ahora tiene una oportunidad inmejorable de dar un buen uso a esos beneficios. Adriana Valverde Portavoz PSOE en el Ayuntamiento de Almería 3 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)