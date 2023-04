Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital ‘Vuelve a ser libre’, nueva campaña municipal en la lucha contra la violencia de género jueves 27 de abril de 2023 , 15:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería presenta esta iniciativa como parte de centenar de actuaciones que desarrolla en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para concienciar y sensibilizar a toda la sociedad almeriense “Vuelve a ser libre” es el título de la campaña que el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, ha presentado hoy como parte de las actividades y actuaciones que llevará a cabo este año en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Con una inversión de 121.084,10 euros y más de un centenar de actuaciones, el objetivo de esta nueva campaña, hoy presentada y lanzada en formato vídeo, “es el de continuar formando y sensibilizando a la población almeriense contra la Violencia de Género”, ha explicado la responsable del Área, Paola Laynez, reconociendo que el conjunto de todas las actuaciones programadas en esta campaña, hasta el 30 de junio, “abarca diferentes sectores de la población, desde la infancia, adolescencia, sector empresarial, víctimas de violencia de género, víctimas de trata y explotación sexual, trabajadores sociales, etc”. “En lo que llevamos de año han sido asesinadas 12 mujeres, victimas de violencia de género, el 75% de ellas no habían interpuesto nunca una demanda”, ha lamentado Laynez, subrayando la labor de las administraciones “a la hora de sensibilizar e informar a la población para que estén alerta ante cualquier caso de violencia, y de este modo, poder evitar más muertes" “VUELVE A SER LIBRE”, lema de esta campaña, “incide en la unión de la sociedad almeriense para la eliminación del maltrato y en el comienzo de una nueva vida”, ha explicado la edil, una campaña a la que se dará visibilidad a través de lonas, mupis, redes sociales, prensa, radio, etc. Laynez ha destacado la implicación municipal en la lucha contra esta lacra social, con acciones durante todo el año dirigidas a todas las edades y sectores de la sociedad, significando de forma preferente aquellas dirigidas a concienciar a la población más joven. En este contexto ha destacado el ciclo de conciertos de “Terrazas con Encanto”, acompañada de la muestra fotográfica titulada “Estaciones de (D)año”, realizada por María Viñas, “cuya finalidad es mostrar al espectador un viaje por las distintas fases que puede atravesar cualquier mujer que es maltratada e invita a la reflexión”. Una actuación esta exhibida previamente en el Mercado Central y que tendrá carácter itinerante llegando a otros edificios municipales. Los más jóvenes han tenido también la oportunidad de acercarse a esta problemática a través de varias campañas de street marketing o a través del proyecto “Amor en tiempos de internet”, en el que han participado más de 800 alumnos, de entre 15 y 17 años. En este caso sensibilizando y concienciando al alumnado sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género, haciendo especial hincapié en la ciberviolencia, un fenómeno “cada vez más extendido”, como ha significado Laynez, y cuyo estudio revela “que con frecuencia las agresiones son bidireccionales y ambos miembros de la pareja pueden ser tanto víctimas como agresores”, ha subrayado.

Ha animado también a los más jóvenes a participar del taller que se pondrá en marcha en junio, bajo el título “Reescribe tus letras”, que se llevará a cabo en diferentes centros educativos de la ciudad, donde de la mano de la cantautora andaluza, Lena Carrilero, los adolescentes cambiaran “letras de canciones machistas por otras que promuevan la igualdad”. Puntos violeta Paola Laynez ha destacado también la labor que viene prestando el Ayuntamiento de Almería en su lucha contra la violencia de género a través de los denominados puntos violentas. “Tienen el objetivo de implicar a la sociedad en la lucha contra la violencia de género y extender la información necesaria para saber como actuar ante un caso de violencia contra las mujeres”, ha explicado Laynez, visibilizando estos allí donde se organizan fiestas y eventos en los que concurren muchos jóvenes. “En ellos se han atendido a mujeres víctimas de violencia de género, además de haber informado a muchos almerienses sobre qué hacer en caso de maltrato”, destacando Laynez el papel desarrollado en ellos por parte de la asociación ‘Protegidas’. La explotación sexual, la trata de mujeres, niñas y niños, son también aspectos abordados dentro de las actividades programadas en el marco de este programa. En este sentido ha destacado Laynez “la elaboración de una guía para mujeres víctimas de trata y/o explotación sexual y acompañamiento de las mismas a actividades culturales; la organización y desarrollo de programas de formación para mujeres víctimas de trata y/o explotación sexual para profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios o la realización del programa formativo de atención integral para mujeres víctimas de Violencia de Género”. Murales contra la violencia de género La programación de esta campaña se extiende además a la calle y la actividad artística, en este caso con la realización de siete murales para promover los valores igualitarios y contra la Violencia de Género. “Bajo el lema “Que nadie te marchite” se vestirán diferentes paredes de la ciudad de Almería. Estos murales serán visibles en las plazas Santa Isabel y Uno de Mayo, dos en el barrio de Pescadería, en el Pabellón Municipal y su entorno, en los centros de transformación ubicados en las calles Argentinita y en el Parque del Generalife y se realizará un último mural sobre el pabellón municipal de Pescadería”, ha detallado Laynez. En el marco de este programa y en los próximos meses también se pretende dar formación gratuita a diferentes sectores de la población. Así, en Espacio ALMA, se desarrollarán varias jornadas informativas: el próximo 17 de mayo se celebrará una primera jornada bajo el título “Mujer, diversidad funcional y violencia de género”; el día 1 de junio, en una segunda jornada formativa se hablará de “La empresa y la inserción laboral de las víctimas de Violencia de Género”; por último, para el día 15 de junio se ha programado la jornada “Gestión de la sensibilización contra la Violencia de Género”. Las inscripciones, gratuitas, podrán realizarse a partir del próximo 8 de mayo (a través del correo [email protected], enviando sus datos de contacto o llamando al 950 62 10 80). Continuando la línea formativa de esta programación se van a realizar igualmente un total de 6 talleres formativos contra la violencia de género y defensa personal, 3 de ellos durante el mes de mayo, y otros 3 en junio, en diferentes horarios (viernes por la mañana, jueves por la tarde y sábado por la mañana). Dirigidos a todas las mujeres almerienses, la inscripción a estos talleres podrá realizarse a partir del día 4 de mayo en cualquiera de los tres Centros de la Mujer (Cortijo Grande, Calzada de Castro y Los Molinos) Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Una mujer fue secuestrada por su exmarido y su hijo La almeriense Mercedes Soriano es nombrada coordinadora del IAM en Sevilla Un padre y su hijo habrían secuestrado a la madre El Teléfono a la Mujer se integra en el 112