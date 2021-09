Vuelve con fuerza y novedades el tradicional ‘Día de la Naranja’ de Gádor

martes 28 de septiembre de 2021 , 16:07h

Diputación y la marca gourmet de la provincia se suman de nuevo a este evento organizado por el Ayuntamiento de Gádor que convertirá al municipio en epicentro nacional de los cítricos el próximo 3 de octubre





Gracias al apoyo y colaboración de la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Gádor volverá a celebrar este año su tradicional celebración del ‘Día de la Naranja’. Un acto con vocación nacional que, debido a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, se tuvo que aplazar el pasado mes de febrero y servirá de antesala a las fiestas patronales.



Esta mañana, la sala Alfareros de la Institución Provincial, ha vivido la presentación de la IX edición del ‘Día de Naranja’ de Gádor. El acto ha contado con la participación de la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos y dos invitados muy especiales: la tradicional y peculiar mascota Gadorín y la mascota que ya cumple su primer año de vida, Gadorina.



El próximo domingo 3 de octubre, la Plaza de la Constitución de la Villa de Gádor vivirá su día grande desde las 10.00H de la mañana con varias actividades, entre las que se incluye la instalación de un monolito con motivo de este día. Una exposición al aire libre con el mejor producto de los agricultores, un mercado rural en la plaza del ayuntamiento, un tren turístico que viajará por la vega de Gádor, una actuación musical al aire libre y animaciones infantiles para que los más pequeños disfruten de este día conociendo los aspectos más singulares de la industria de los cítricos.

Lo que no habrá es la tradicional fuente de zumo de naranja por razones de prevención del covid-19, pero igualmente se podrá degustar envasado, lo mismo que pasará con los papaviejos, que no se elaborarán en directo como venía siendo habitual, pero eso no evitará que puedan ser disfrutados.

La diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha puesto en valor el trabajo del Ayuntamiento para que este año se celebre el ‘Día de la Naranja’: “Gádor se convierte en la capital de la naranja por excelencia, especialmente por el trabajo de agricultores y empresas de la naranja que en estos tiempos tan difíciles han seguido produciendo para que esta fruta llegue a nuestras casas”.



Además, la diputada ha añadido que “tanto esta actividad como la industria de la naranja genera riqueza, empleo y prosperidad para uno de los municipios más pequeños de la provincia ubicado en la comarca del Andarax. Seguiremos impulsando actividades para luchar contra la despoblación”.



Por su parte, la alcaldesa de Gádor ha querido recordar el día que se presentó esta festividad: “Hoy es un día importante porque hemos conseguido mantener y consolidar uno de los días más importante para nuestro municipio pese a la pandemia. Hace 9 años que impulsamos el ‘Día de la Naranja’ y podemos afirmar que ha tenido una gran acogida entre los almerienses y agricultores de Gádor”.





Cambio de fecha y actividades.

La tradicional festividad que se llevaba a cabo todos los meses de febrero desde hace 9 años, se celebrará en septiembre debido a la pandemia. La implicación y colaboración institucional ha permitido que la IX edición se celebre en el año 2021. Si las circunstancias sanitarias lo permiten, la X edición del ‘Día de la Naranja’ volverá a celebrarse en el mes de febrero.La alcaldesa de Gádor se ha mostrado esperanzada de que regresen en el año 2022 todas las actividades que se venían realizando como la tradicional fuente de zumo de naranja que dispensó el curso pasado más de 6.000 litros de este jugo.