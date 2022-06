PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Capital Vuelve las hogueras de San Juan a la capital miércoles 22 de junio de 2022 , 19:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los módulos de Salvamento estarán atendidos por 21 socorristas desde las once de la noche del 23 hasta las 2 de la madrugada del 24 y el Puesto de Mando Avanzado de emergencias estará en El Palmeral La Junta Local de Seguridad con motivo de la Noche de San Juan ha dado el visto bueno este miércoles al Plan Especial de Seguridad y Emergencias que contempla un incremento de efectivos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, además de Policía Nacional, Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, Guardia Civil y servicios de urgencias y emergencias del 112. Más de doscientos efectivos que velarán por que la normalidad sea la tónica dominante durante una velada en la que, después de dos años sin hogueras por la pandemia, se prevé una masiva presencia de personas en las playas y paseos marítimos del término municipal. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha agradecido “la coordinación de los diferentes Cuerpos que velan para que todo salga bien y a los almerienses pedirles que se lo pasen muy bien, pero que actúen y disfruten con responsabilidad, previsiblemente parece que va a haber alguna racha fuerte de viento, estamos hablando de hogueras y yo solo pido que la gente tenga sentido común, que es la mejor manera de disfrutar”. El Plan Especial de Seguridad y Emergencias recoge el incremento de efectivos de Policía Local que vendrán a reforzar los diferentes turnos de tarde y noche del 23. Además, habrá un dispositivo especial de Bomberos con retenes en Retamar-El Toyo y en la zona de El Palmeral, que vienen a completar los que estarán de guardia en el Parque de Bomberos de Almería. Estos efectivos contarán con el apoyo de los voluntarios de Protección Civil y con el dispositivo desplegado también de forma especial para esta noche de san Juan por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil del Mar y la Capitanía Marítima. Puesto de mando en El Palmeral El Puesto de Mando Avanzado, donde se ubicarán Policía Local, Bomberos, Protección Civil y un dispositivo sanitario de primera intervención con ambulancia y soporte vital básico, se situará en El Palmeral de El Zapillo (se desplazará a la zona del espigón de la Térmica durante el lanzamiento de fuegos artificiales) y habrá otro destacado en la zona de Retamar, donde los Bomberos situarán un camión de primera intervención y su respectiva dotación, cubriendo la zona hasta Cabo de Gata. Habrá cortes de tráfico en la zona de El Palmeral, donde no se podrá aparcar desde las 10 horas del jueves 23 y hasta las ocho de la mañana del 24. La zona del espigón de La Térmica tendrá también restringido el acceso dado que se dispararán desde allí los fuegos artificiales. Además, la seguridad en la playa estará reforzada desde el Área de Promoción de la Ciudad y Playas de modo que los módulos de Salvamento de los arenales estarán atendidos por 21 socorristas entre las 23 horas de la noche de san Juan hasta las 2 de la madrugada del 24 de junio. Objetivo limpieza Desde el Área de Sostenibilidad Ambiental también se ha establecido un operativo especial con el objetivo de que las playas y los paseos marítimos estén en perfectas condiciones la misma mañana del día 24. El dispositivo se inicia a las seis de la mañana con la limpieza de las playas, por lo que está previsto que alrededor de las nueve cualquier bañista pueda disfrutar de una arena y un paseo marítimo limpios. Para ello, la empresa concesionaria Entorno Urbano ha organizado un operativo para las playas urbanas y otros diferentes para Costacabana, Retamar y Cabo de Gata en el que participarán 132 personas y 50 máquinas especializadas. A partir de las seis de la mañana, el servicio de pala y camión con volquete realizará los apagados de las hogueras y el traslado de los restos al vertedero en las playas de Almería. Los restos de hogueras de Cabo de Gata, Retamar y Costacabana serán recogidos con los propios tractores de limpieza. Se incluye también en el operativo especial san Juan 2022 un servicio provisto de herramienta específica consistente en un imán de gran alcance que repasará los entornos de las hogueras con el fin de atraer y eliminar cualquier resto metálico o púa que pueda quedar en la playa. A continuación, tres tractores limpiaplayas y un tractor con despedregadora se ocuparán del cribado y limpieza de la arena en todas las playas del municipio con el fin de devolverlas a su estado original. Además, un total de 46 peones repartidos en las playas de Almería, La Garrofa, Las Olas, Costacabana, El Alquián, Retamar, El Toyo y todas las playas de Cabo de Gata limpiarán de manera manual las playas en apoyo a servicios de cribado mecánico y recogida de papeleras y contenedores de playas. La operativa de estos trabajadores será recoger los residuos que los tractores no puede coger, bien por acceso a por su volumen, e irán acumulándolos en bolsas que ser irán colocando a lo largo del muro del paseo marítimo correspondiente de modo que el equipo destinado a recogida lo llevará al vertedero. Para la limpieza de los Paseos Marítimos se han previsto 6 camiones de caja abierta con brigada de limpieza que se encargarán de vaciar papeleras y apoyar a los servicios de barrido mecánico eliminando los residuos más voluminosos y apoyando a los recolectores que estarán en cada paseo marítimo. Se utilizarán 2 barredoras acompañadas de peones con sopladores para apoyar la limpieza del paseo marítimo de Almería y además, limpiar las calles colindantes a éste del barrio de El Zapillo y de Nueva Almería. Las playas del exterior contaran con 1 barredora de calzadas y una barredora de aceras para apoyar los servicios de barrido de los paseos marítimos. Una vez terminado el barrido de los paseos marítimos, se baldearán debidamente el paseo marítimo de Almeria, Retamar, Costacabana y Cabo de Gata con productos de desinfección. Para este servicio se cuenta con seis cubas baldeadoras de gran capacidad, 3 para el exterior y 3 para el paseo marítimo de Almería y alrededores. Además, habrá 4 equipos de hidrolimpieza. Estos últimos serán los encargados de baldear todos aquellos rincones de difícil acceso por los equipos de baldeo anteriormente descritos. Una vez que todas las playas estén limpias, en la tarde del sábado habrá un retén para los posibles imprevistos que puedan suceder. Fuegos artificiales y conciertos Desde el Área de Cultura y Educación se han detallado los datos técnicos de los fuegos artificiales, que correrán a cargo de la empresa jiennense Pirotecnia Sánchez S.L. Se volverán a realizar desde el Espigón de la Térmica a las 00.00 horas y tendrán una duración de 17 minutos. Como suele ser habitual, ha señalado el concejal delegado Diego Cruz, habrá castillos de fuegos de colores y efectos aéreos que emplearán un total de 90 kilos de pólvora y 281 kilos de material explosivo en bruto. Previamente, a las 21.30 horas, habrá un concierto en el Anfiteatro de la Rambla (frente al Auditorio) de Tino Di Geraldo (‘Kali Trío’), dentro de la programación del festival de músicas del mundo ‘Alamar’, y a las 23.00 horas comenzará una segunda actuación, ésta en El Palmeral de El Zapillo a cargo del grupo Liverpool, que se verá interrumpida por los fuegos para, después, volver a poner música a la noche de San Juan de 2022. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

Hemeroteca Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

ANDALUCÍA

ESPAÑA

Sociedad

Televisión

Entrevistas

Otras noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos