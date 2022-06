Almería 1.300 personas pasarán la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce este verano miércoles 22 de junio de 2022 , 15:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La temporada alta, que abarca del 1 de julio al 7 de septiembre en nueve turnos, ofrece 62 habitaciones en este alojamiento de playa

Hasta 1.278 personas podrán disfrutar este verano de unas vacaciones en unas condiciones económicas favorables en la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce, adscrita a la Red de Tiempo Libre de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Según las previsiones, se generarán más de 8.000 estancias en la temporada alta estival en esta residencia, que recibirá semanalmente a una media de 140 personas en nueve turnos que comienzan en la semana del 1 al 7 de julio y concluirán en la semana del 1 al 7 de septiembre. El pasado mes de mayo se celebró el sorteo ante notario para adjudicar las plazas para la temporada alta de verano, cuyos resultados pueden consultarse con certificado digital o DNI electrónico en el enlace alojado en la web específica de Tiempo Libre http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/ , o en la URL https://lajunta.es/3qig6 .También hay disponible el teléfono 954 99 57, o acabado en 82-83-84-85-86, para consultar esta información en horario de 09:00 a 15:00 horas. En total, se presentaron 8.424 solicitudes a este sorteo para 301 habitaciones que pueden incluir entre 2 y 5 plazas, dependiendo de la residencia, en cinco de estos centros para los nueve turnos disponibles. La temporada alta de verano comprende tanto las residencias de playa como la de montaña situada en Siles (Jaén) con 28 habitaciones disponibles. Las instalaciones de playa están ubicadas en Aguadulce (Almería), con 62 habitaciones disponibles; La Línea de la Concepción (Cádiz) con 103 habitaciones; Marbella (Málaga) con 70 habitaciones; y Punta Umbría (Huelva) con 38 habitaciones. El pasado año, fueron 6.600 personas las que pudieron acceder a una estancia en la temporada alta de verano, mientras que este año ya se ha podido ampliar el número de habitaciones al ir paulatinamente reduciéndose algunas restricciones sanitarias. En la Residencia de Tiempo Libre de Aguadulce se han puesto a disposición para esta temporada alta 48 habitaciones dobles, 10 triples y 4 cuádruples. El número de estancias prácticamente duplicará a las recibidas en 2021 en el mismo período, alrededor de 4.800. Asimismo, las Residencias de Tiempo Libre se encuentran disponibles en períodos no sujetos a sorteo desde el mes de mayo hasta el comienzo de la temporada alta de verano, y desde el 9 de septiembre hasta el 21 octubre en las residencias de playa. En el caso de la residencia de Siles, está disponible sin sorteo desde el mes de abril y hasta el 1 de noviembre, con las interrupciones del turno de Semana Santa y el de temporada alta de verano, mientras que la residencia de Pradollano se mantiene disponible casi todo el año sin sorteo, salvo los turnos de Navidad y Fin de Año y Reyes, así como el de Semana Santa. Para conocer todos los detalles sobre las residencias, calendarios y cualquier otra información e interés está disponible la web de Tiempo Libre. Tarifas Andalucía es una de las pocas comunidades autónomas que aún mantiene una red de residencias de tiempo libre donde las personas trabajadoras y sus familiares pueden disfrutar de vacaciones a precios sociales. Los precios de estancias, sin variación desde 2018, oscilan entre los 30 euros para adultos y los 15 euros para menores entre 2 y 11 años; y los 35 euros adultos y 18 euros menores, para la Residencia de Pradollano (IVA no incluido). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

