X Premios ‘Hermanad gitana’

La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha felicitado a todos los premiados que han sido distinguidos por promover, sin estereotipos, la cultura del pueblo gitano

La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha reivindicado la historia y cultura del pueblo gitano almeriense que, alejado de falsos estereotipos, se hace patente en encuentros como el de este domingo en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. La Hermandad Gitana de Andalucía ha organizado la décima edición de los Premios ‘Hermandad Gitana’ que vienen a distinguir a quienes, en Almería, trabajan para resaltar los valores del pueblo gitano y mejorar su integración social.



Acompañada por la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, y junto a la presencia, entre otros, de la vicepresienta 2ª y Diputada de Bienestar Social de la Diputación Provincial de Almería, Ángeles Martínez, y el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, la edil responsable del Área de Familia e Igualdad ha querido destacar la impronta que la cultura gitana ha dejado en Andalucía y en Almería. “La historia del pueblo gitano que es, en buena parte, la historia de nuestra Almería. Una historia que no siempre aparece en los libros y que, desde luego, nada tiene que ver con la marginalidad. La historia del pueblo gitano es compendio de historias de trabajo, de cultura, de tradición, es una historia que es arte y que es, desde luego, comunidad. Una comunidad que hoy y siempre busca la integración”, ha resaltado.



El premio a la Solidaridad y Bienestar Social en esta edición ha recaído en la Diputación Provincial, galardón que ha recogido el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, que ha agradecido a la Hermandad este reconocimiento y el trabajo que lleva a cabo a favor de la comunidad gitana y toda la sociedad almeriense.



Por último, ha intervenido la vicepresidenta de Diputación y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, que ha reiterado el agradecimiento por el premio y ha manifestado el compromiso de la Institución Provincial con el pueblo gitano en toda la provincia y por aquellas iniciativas que contribuyen a mejorar la sociedad y preservar los valores y el patrimonio cultural almeriense. “Hacéis un gran trabajo y contáis con nuestro apoyo en aquellas propuestas que nos ayuden a hacer una Almería más justa, solidaria, igualitaria y con oportunidades para todos. Valores como el respeto por las personas mayores y la familia como gran institución social forman parte del ADN almeriense”, ha subrayado la vicepresidenta.



La Gala, organizada por la Hermandad Gitana de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, es un acto festivo y cultural en el que, además de resaltarse los valores del pueblo gitano, se desarrolla con diferentes actuaciones como la de Duquende, Pedro El Granaíno y Rubio de Pruna.





Los premiados

Es esta gala un festival flamenco en el que en esta edición se ha premiado la fotógrafa Ana Palma, Premio Gitana Andaluza a la divulgación e información de la cultura gitana; al educador y actividad Guillermo Carmona, premio a toda una trayectoria; al cantaor flamenco Israel Fernández, premio a la promoción del arte y cultura gitana; al Niño Josele y a Pedro Heredia Reyes, premio a la promoción del arte y la cultura gitana; a la Diputación Provincial de Almería; premio a la solidaridad y bienestar social; al pueblo de Vera; el premio a la convivencia; al boxeador Antonio Fernández y al futbolista Rafael Giménez, el premio Jóvenes Emprendedores; a la técnico de Integración Social y auxiliar de Enfermería Tamara Soto, el premio Gitana Andaluza; y a Juan José Fernández, el de Gitano Andaluz.



Son todos reconocimientos dirigidos a quienes "siempre han estado al lado de la comunidad gitana, a quienes han colaborado con el pueblo gitano de cara a romper falsos estereotipos ligados a esta comunidad", ha asegurado el presidente de la Hermandad Gitana de Andalucía, Tomás Santiago.

