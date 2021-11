Matarí pide al Gobierno que cumpla con la ampliación la prestación por cuidado de menores enfermos al cumplir 18 años

lunes 01 de noviembre de 2021 , 12:27h

En el Congreso y en el Parlamento Andaluz y Canario se han aprobado recientemente por unanimidad iniciativas del PP solicitando esta reclamación de familias afectadas





El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Juan José Matarí, ha pedido al Gobierno que cumpla cuanto antes la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que recientemente se ha aprobado en el Congreso por unanimidad y que supone la ampliación de la prestación por cuidado de menores enfermos más allá de la mayoría de edad, ya que según explica a partir de los 18 años se genera un problema porque la normativa no contempla la posibilidad de pedir esa prestación para suplir el menoscabo económico derivado de la reducción de la jornada laboral.

Se trata de una reclamación que llevan años demandando colectivos, asociaciones y familias con menores afectados por algún tipo de enfermedad grave y que necesitan el cuidado sobre todo de sus progenitores. En este sentido, Matarí apela a la sensibilidad del Gobierno y le recuerda que por el simple hecho de cumplir 18 años no es justo que se deje de aplicar la prestación económica en supuestos de reducción de jornada, porque estos jóvenes siguen necesitando el cuidado continuo de sus padres.



“Estamos hablando de una reivindicación justa de miles de familias y de padres y madres coraje que necesitan seguir cuidando permanentemente a sus hijos. Por ello desde el PP instamos al Gobierno a cumplir cuanto antes con este mandato parlamentario”, subraya.



El diputado del PP señala que siempre que se acredite la necesidad de cuidar de hijos a cargo, el Gobierno debería ampliar dicha prestación para que los padres con hijos afectados por ejemplo por cáncer o con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% puedan cuidar de ellos con todas las garantías.



“Si esta medida se pusiera en marcha supondría un problema menos para las familias y para los enfermos tal y como explican los afectados, porque más del 20% de los ingresos anuales de las familias suelen destinarse a combatir o paliar la enfermedad de sus hijos, y son muchas las familias que tienen que pagar no solo los medicamentes, sino también sesiones de fisioterapia, tratamientos médicos, transporte o productos de ortopedia”, manifiesta.



Juan José Matarí recuerda por último que esta iniciativa se ha aprobado también por unanimidad recientemente en el Parlamento Andaluz y el Parlamento de Canarias, y que en noviembre del año pasado se aprobó una PNL del PP en el Senado para ampliar la acción protectora contra las enfermedades raras, ampliando su cobertura a la fase de ensayos clínicos y tratamientos de investigación, dado que ahora está limitado a las hospitalizaciones y los tratamientos continuados.