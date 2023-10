Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Y nos volverá a engañar Antonio Felipe Rubio x afelipeafelipecom/7/7/15 Más artículos de este autor Por miércoles 04 de octubre de 2023 , 08:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



Con Pedro Sánchez no cabe la previsibilidad ni la decencia. El famoso Manual de resistencia es un ejemplo de capacidad de adaptación a todos los terrenos y a cualquier eventualidad. En caso de extinción por evento natural catastrófico o autodestrucción nuclear se dice que sólo sobrevivirían las ratas y las cucarachas; claro, este aserto se pronunció antes de conocer a Pedro Sánchez y su inquebrantable resiliencia. En la España actual, para Pedro Sánchez alcanzar y mantener el poder es juego de niños. Nos ha tomado la medida. Sabe que no tenemos memoria crítica, y tanto como para la censura o la premiación, da igual la trayectoria, la gestión, el mérito, el acierto o, por el contrario, el desatino, el oprobio y la desfachatez. En España prima el adagio popular “haz cien cestos, no hagas el ciento uno, y no habrás hecho ninguno”. Esta sentencia es de gran eficacia para el Partido Popular, pues una cagadiña de última hora puede echar por tierra los mejores augurios para ganar unas elecciones. Así, una imprecisión sobre la subida o congelación de las pensiones, la inasistencia a un debate, la excesiva confianza en los gurús de las encuestas, el desprecio a los medios de comunicación afines, la incapacidad de reacción ante la presión mediática hostil, el diseño de una campaña electoral de patio de colegio, etc. otorgan al contrincante la munición necesaria para combatir con el mínimo esfuerzo y remontar lo que parecía un pésimo resultado. Sánchez está a punto de sorprendernos una vez más. En esta ocasión, utilizará toda la magia que le otorga un público distraído en otras cosas y que nunca acierta dónde está la bolita. Ahora estamos en lo malo que es la amnistía, el referéndum y el precio que más de veinte partidos imponen a una eventual coalición social-comunista-bilduetarra-republicana-secesionista-feminista-climática-animalista… y anti propietarios de cohetes espaciales para escapar de la Tierra. Es curioso, a todos los comunistas les pasa que no permiten que nadie salga de sus países libérrimos y ubérrimos. Ponen alambre de espino, muros, fronteras y policías para evitar que te marches de esos infiernos y, ahora, no te dejan tener ni un modesto cohete espacial para salir echando leches. Es posible que Sánchez nos sorprenda con un ataque de sentido común de estadista protector de las libertades, derechos y obligaciones constitucionales. Dirá que ¡basta ya de romper la unidad de España y su destino en lo universal! Se envolverá en aquella bandera de 14 metros de largo; la misma que rechaza en el mitin de Sevilla por simbolizar el escrache de la extrema izquierda. Él es así. Es tan hipócrita y tan rastrero que no le importará cambiar todos los registros para encandilar, obnubilar, distraer y embaucar a los votantes menos avisados. Sánchez será el primero de todos los españoles que estamos hasta las narices del inaguantable soniquete de la independència i llibertat. Dirá basta a las trapacerías de los partidos minoritarios y a las interminables batallas internas podemitas. No tendrá empacho en eclipsar a Feijóo o Abascal en defensa y reivindicación del derecho a la propiedad y la férrea persecución de los delitos de okupación y aquellos que supongan discriminación y desigualdad. Y habrá quien le vote creyendo que ha mutado en aras de la decencia y la justicia. Pero todo es un espejismo. Estará detrás de la cortina, en el tongo y la marrullería. Y hará lo mejor que sabe hacer: mentir, manipular y un esfuerzo puntual de pocos días para, luego, volver a la realidad de la felonía, la ruina y la confrontación. Ya nos ha engañado varias veces. Si volvemos a dejarnos a engañar, no nos quejemos. Lo tendremos más que merecido. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Antonio Felipe Rubio Periodista

Dirige La Tertulia en Interalmería TV 328 artículos afelipeafelipecom/7/7/15 Todos los firmantes