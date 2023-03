Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) ¿Y qué dice Fernando Martínez? Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por lunes 20 de marzo de 2023 , 07:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Lo que está pasando con la lista del PSOE de Almería roza lo esperpéntico, y no es que no haya sucedido antes, es que también lo resulta por eso. La última noticia es que el Comité Federal, que es el máximo órgano entre Congreso -con la única excepción de cuando su presidenta, Verónica Pérez, se autoproclamó la “autoridad” en mitad de la crisis que liquidó a Pedro Sánchez como secretario general- ha decidido no validar ninguna lista en el caso de la candidatura al Ayuntamiento de Almería. La dirección del partido pide una propuesta de “consenso”. Parece que con los socialistas, Almería está abocada a ser una isla, ya sea ferroviaria, aérea, o política, siendo quizá la única capital de provincia en la que este asunto aún no está decidido. Pero antes de entrar en más detalles, la primera pregunta que cualquiera puede plantearse es si realmente merece la pena esta guerra intestina con su desgaste correspondiente, porque no olvidemos que todo apunta a que se quedarán en la oposición, y por tanto, la máxima aspiración de quienes se enfrentan es calentar banquillo cuatro años más. Aunque claro, visto de otro modo, esto demuestra la percepción interna que se tiene del futuro electoral de la formación, porque ésto solo se explica si se teme un desastre en las generales y no se tiene esperanza alguna en las autonómicas, y no es solo aparecer en la candidatura, es tener gobiernos que permitan tener asesores, es decir, nóminas. La cuestión ahora es saber qué sucederá con las personas propuestas por el secretario de Organización, Indalecio Gutiérrez, y que fue el detonante de la última bronca. Habrá que ver si el diputado que se sentaba a la mesa de Tito Berni en alguna de sus cenas del Ramses según el relato del Mediador, sigue teniendo mando en plaza, y por tanto goza de la protección del secretario de Estado y secretario general municipal, Fernando Martínez, o ha caído en desgracia, y con él, los suyos. Una clave importante es que, cuando en el pasado se han producido denuncias internas por afiliaciones masivas supuestamente irregulares en procesos de primarias, y se le señalaba a él como promotor de éstas para forzar el resultado en un sentido determinado, en Ferraz, siempre se le respaldó. Ahora, con todo lo que hay sobre la mesa, ese mismo órgano se mantiene al margen y pide consenso. Por si no fuese suficiente, un día antes, Comité Director del PSOE dejaba sobre la mesa las candidaturas en Adra, Huércal Overa y Vícar, sin dar explicaciones. En los dos primeros casos, es hasta cierto punto irrelevante por cuanto están en la oposición, pero lo de Vícar no tiene nombre. Un Ayuntamiento con un alcalde de indiscutible liderazgo como es Antonio Bonilla, es un suicidio crear confusión. Menos mal que Fernando Grande-Marlaska el sábado apuntó en su mitin de Roquetas de Mar que seguiría siendo alcalde, como Esperanza Pérez en Níjar. ¿Y Fernando Martínez qué tiene que decir de todo esto? De las cenas, de las listas… Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 856 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)