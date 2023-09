Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Ya sabemos las vacaciones del curso que empieza

domingo 10 de septiembre de 2023 , 17:16h

El calendario escolar para el curso 2023-2024 en la provincia de Almería ya ha sido publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía[. En este artículo te contamos cuándo empieza y termina el curso, los días festivos, los puentes y las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano.

El inicio del curso escolar será el lunes 11 de septiembre para el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. Para el resto de enseñanzas (ESO, Bachillerato, FP, Artísticas y EPA), el inicio será el lunes 18 de septiembre.

El fin de los días lectivos será el viernes 22 de junio para el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial. Para el resto de enseñanzas, el fin será el viernes 29 de junio.

Los días festivos a nivel nacional serán el 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el 1 de noviembre (Todos los Santos), el 6 de diciembre (Día de la Constitución), el 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 1 de mayo (Día del Trabajo).

Los días festivos a nivel autonómico serán el 28 de febrero (Día de Andalucía) y el 29 de abril (Día Comunidad Educativa).

Los días festivos a nivel provincial serán el 7 de diciembre (día no lectivo), el 22 de diciembre (día no lectivo), el 22 de febrero (día no lectivo) y el 23 de abril (día del libro).

Los días no lectivos por la celebración de la Inmaculada Concepción serán los días 7 y 8 de diciembre, formando un puente con el fin de semana.

Los días no lectivos por la celebración del Día de Andalucía serán los días 27 y 28 de febrero, formando un puente con el fin de semana.

Las vacaciones de Navidad serán desde el 23 de diciembre hasta el 7 de enero, ambos inclusive. Los alumnos volverán a las aulas el lunes 8 de enero.

Las vacaciones de Semana Santa serán desde el 18 al 31 de marzo, ambos inclusive. Los alumnos volverán a las aulas el lunes 1 de abril.

Las vacaciones de verano serán desde el 23 o 30 de junio, según la enseñanza, hasta el 10 o 17 de septiembre, según la enseñanza.

Con este calendario escolar, los alumnos tendrán un total de 178 o 175 días lectivos, según la enseñanza. El primer trimestre tendrá 68 o 64 días lectivos, según la enseñanza. El segundo trimestre tendrá 52 días lectivos para todas las enseñanzas. El tercer trimestre tendrá 58 o 59 días lectivos, según la enseñanza.