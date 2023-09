Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Una estatua homenajea al bombero forestal almeriense fallecido en Sierra Bermeja en 2021

sábado 09 de septiembre de 2023 , 17:21h

Carlos Martínez Haro, el bombero forestal fallecido en 2021 en el

incendio de Sierra Bermeja, será para siempre recordado con una estatua a pocos kilómetros del lugar donde perdió la vida combatiendo las llamas. El monumento de bronce, obra de Amando López Gullón, refleja a un profesional del Infoca provisto de su Equipo de Protección Individual (EPI), mochila y pulaski --una especie de hacha azada utilizada en los trabajos forestales--. Ha sido desvelado este sábado, cuando se cumplen dos años del fallecimiento de Carlos, en un emotivo acto con familiares y compañeros. Bajo la estatua, un pedestal de piedra de la zona lleva dos leyendas: 'Homenaje a Carlos Martínez Haro, que dio su vida en el incendio de Sierra Bermeja. 9 de septiembre de 2021' y 'A los hombres y mujeres del plan Infoca que entregan sus vidas en la defensa de los montes de Andalucía'. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha presidido este homenaje, donde ha recordado a Carlos, almeriense de 44 años y padre de dos niñas, como un hombre "alegre, divertido, le encantaba cultivar hortalizas ecológicas, amante de la naturaleza y acérrimo defensor de los montes andaluces". Además, ha resaltado que "sus compañeros lo definían como un bombero valiente pero que le gustaba analizar todas las situaciones". En su trabajo, "era una persona sincera con la que se estaba muy a gusto; noble y buen compañero, comprometido siempre con su profesión". El director del Centro Operativo Provincial de Almería --al que pertenecía Carlos--, Rafael Yebras, ha destacado también "la alegría y la entrega que en todo momento tuvo por el desarrollo de su trabajo" y "el tesón que siempre puso para formar parte de este colectivo de bomberos forestales". Yebras ha lamentado que se produzcan incidentes como el que acabó con la vida de este bombero y, por ello, ha señalado que "tenemos que intentar mejorar en el conocimiento de los incendios forestales porque sólo desde el conocimiento, tanto colectivo como individual, seremos capaces de evitar estas tragedias". "En este sentido, Carlos debe permanecer en nuestro recuerdo para que fije nuestro objetivo y para que entendamos que la mejora no es en ningún caso una opción, es un imperativo moral", ha destacado al respecto. Por su parte, la madre del homenajeado ha tenido unas aplabras de cariño y agradecimiento a los bomberos que compartieron jornadas con su hijo y a los que combatieron junto a él el incendio en Sierra Bermeja. "Todos los días rezo por vosotros, todos los días para que no haya más incendios y que no tengáis que veros en este infierno tan grande nunca más", ha indicado emocionada. Esta estatua no es el primer homenaje a Carlos Martínez, puesto que recibió la Medalla de Oro al Mérito de Protección Civil que otorgó la Junta de Andalucía el año pasado por la intervención en un acto de servicio o actuación en el que se ha demostrado una conducta que evidencia valor y abnegación excepcional, con riesgo (desgraciadamente evidente en este caso) de la propia vida. Aparte, el Ayuntamiento de Estepona le entregó la Medalla al Mérito Policial en Categoría Oro, acto que sucedió durante la conmemoración de la festividad de los Santos Arcángeles, patronos de la Policía Local. El incendio de Sierra Bermeja, en el que falleció Carlos, se declaró en el término municipal de Jubrique y afectó también a Júzcar, Faraján, Casares, Estepona, Genalguacil y Benahavís. En total, más de 7.600 hectáreas forestales calcinadas y cerca de 3.000 personas desalojadas. "Tuvimos que declarar los niveles de emergencia 1 y 2", ha recordado Antonio Sanz, que ha resaltado que "con esta catástrofe comenzó a sonarnos la expresión 'incendios de sexta generación', ya que la energía que se desprendía a la atmósfera modificó las condiciones meteorológicas preexistentes, haciendo que el riesgo de caída de los pirocúmulos generados incidiese en la seguridad de los bomberos forestales y en la magnitud del propio incendio". Este siniestro fue uno de los más virulentos y peligrosos de cuantos se recuerdan en Andalucía. El despliegue fue acorde con la gravedad del siniestro: un total de 4.761 efectivos del Infoca y 231 medios aéreos entre el 8 y el 14 de septiembre, es decir, desde que se declaró hasta que se dio por controlado. El consejero ha aprovechado el acto para resaltar la labor que realizan los efectivos del Plan Infoca, "que han estado, están y estarán siempre al lado de los ciudadanos". Para Sanz, "Andalucía cuenta con el mejor dispositivo de España y, aunque hemos avanzado mucho en estos últimos años, desde el Gobierno andaluz no cejaremos ni escatimaremos esfuerzos ni recursos para seguir avanzando". Al acto han acudido familiares de Carlos Martínez, que además del consejero de la Presidencia, han estado acompañados por el alcalde de Estepona, José María García Urbano; la secretaria general de Interior, Lourdes Fuster; las delegadas del Gobierno de la Junta en Málaga y en Almería, Patricia Navarro, y Aránzazu Martín, respectivamente; el director del Centro Operativo Regional y el subdirector, Juan Sánchez y Alejandro García; y el exdirector del Centro Operativo Provincial de Málaga, Adriano Vázquez. Tampoco han faltado alcaldes de la zona afectadas por el incendio de Sierra Bermeja como Faraján, Rogelio Barragán; Benahavís, José Antonio Mena; Jubrique, Alberto Jesús Benítez; Pujerra, Francisco Macías y Genalguacil, Miguel Ángel Herrera; y el autor de la escultura, Amando López Gullón.

