Almería

Ampliar

Ayuntamiento, Diputación y Junta se vuelcan para visibilizar la salud mental en Almería

martes 11 de octubre de 2022 , 08:46h

El Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía se han volcado en la gala con motivo del Día de la Salud Mental para visibilizar este problema, un acto que ha organizado la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) en el Teatro Apolo.

En la cita se ha reconocido la labor de colectivos, entidades y familias que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas. También han tenido lugar actuaciones musicales, lectura de poesía y la lectura de un manifiesto, según ha trasladado Diputación en un comunicado.

La concejal de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha destacado el compromiso del Ayuntamiento de Almería para visibilizar la salud mental y ha agradecido el esfuerzo a las asociaciones de enfermos, colectivos sociales, pacientes y familiares.

Una "gran labor que es esencial para normalizar las enfermedades y, fundamentalmente, para combatirlas", según ha señalado en la gala con motivo del Día de la Salud Mental.

Acompañada por la concejal de Seguridad y Movilidad, María del Mar García-Lorca, Laynez ha puesto en valor el apoyo del Consistorio con el proyecto 'Almería Sana', la cesión de espacios a colectivos y la colaboración en distintas actividades.

"El Ayuntamiento siempre estará para trabajar en todo aquello que suponga concienciar y avanzar en la igualdad y en la inclusión activa", ha subrayado.

La edil también ha querido recordar la importancia de visibilizar "aquellos trastornos menos conocidos dentro de esa búsqueda de acompañamiento, ayuda y comprensión".

El vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar, ha participado en la Gala con motivo de Día de la Salud Mental y ha puesto en valor la importancia de trabajar de "forma coordinada y conjunta" desde todas las administraciones: "Juntos podemos llegar más lejos. Hoy hay los mismos problemas que siempre pero podemos y debemos trabajar juntos en integración, inclusión y evitar el estigma".

Del mismo modo, ha felicitado al Consejo Pro Salud Mental por el trabajo que realizan para conseguir un mismo camino en la búsqueda de mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas que tienen problemas de salud mental.

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco Bellido, ha explicado que "la salud mental ha sido siempre un actor en segundo plano y debemos empezar a cambiar esa situación y por eso hemos iniciado unos nuevos planes para abordar este problema de la forma que se merece".

Por su parte, Javier Mora, representante de Faisem, se ha felicitado "porque un año más se sella el compromiso de instituciones, entidades profesionales y ciudadanía con la salud mental" y ha puesto de relieve la necesidad de afrontarla como prioridad.

Por último, Cristina González, presidenta de la Asociación El Timón, colectivo que trabaja en el Consejo Pro Salud Mental desde hace nueve años, ha valorado la implicación de las administraciones "en una gala que nos une a todos y permite crear alianzas", a la vez que ha reivindicado un "modelo multidisciplinar" para atender la salud mental.

